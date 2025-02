Transmissão ao vivo da eleição no Senado hoje (1º): veja onde assistir

Cinco senadores devem disputar a presidência do Senado Federal neste sábado (1º), a partir de 10h (de Brasília). O mandato é para o biênio 2025/2026.

As sessões que vão definir o novo presidente da Casa podem ser acompanhadas ao vivo pela página do UOL no YouTube (acima) ou pelo Canal UOL, nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite.

Como é a eleição no Senado

Mesa do Senado soma sete senadores titulares. São um presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários —cada um destes com seus respectivos suplentes. Eles são responsáveis pela direção dos trabalhos legislativos da Casa.

Presidente é o primeiro a ser escolhido. A eleição ocorre de forma exclusiva na primeira reunião preparatória do dia, marcada para 10h. Veja, abaixo, por ora, quem está na disputa pela cadeira:

Davi Alcolumbre (União-AP)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Marcos Pontes (PL-SP)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Interessados na candidatura podem se registrar no dia da votação. Senadores que quiserem concorrer ao cargo precisam formalizar a intenção por escrito na Secretaria-Geral da Mesa, durante reunião preparatória, antes que o primeiro candidato inscrito comece a falar. O atual presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) é quem vai comunicar ao Plenário as candidaturas formalizadas.

Candidatos são chamados para discursar. Eles terão 15 minutos para defender sua candidatura, sendo chamados por ordem alfabética dos nomes parlamentares. Após os discursos, é iniciada a votação secreta, por meio de cédulas de papel, e vence quem receber a maioria absoluta de votos, ou seja, 41 ou mais.

Candidaturas podem ser retiradas no dia. Quem desistir de concorrer deve se manifestar por escrito ou oralmente até o fim da fala do último candidato chamado para discursar.

Cédula de votação tem nomes dos candidatos e espaço para sinalizar a escolha de um deles. Os votantes são chamados à cabine de votação pela ordem de criação das unidades federativas, devem colocar o envelope com a cédula na urna e assinar a lista de votação. A apuração é feita pelo presidente, auxiliado pelo terceiro e pelo quarto-secretário da Mesa anterior, com supervisão de senador escrutinador. Ao fim da contagem e anúncio do vencedor, cédulas são trituradas.

Segunda reunião preparatória acontecerá às 11h. Nela, serão eleitos os dois vice-presidentes, os quatro secretários e seus suplentes. O presidente eleito vai anunciar ao Plenário as candidaturas formalizadas e, em seguida, os candidatos farão discurso por dez minutos. Depois, a votação ocorre nos mesmos moldes da escolha para presidente.

Votação para presidência da Câmara ocorre no mesmo dia

Como no Senado, o mandato é para o biênio 2025/2026. Três deputados devem disputar a presidência da Câmara dos Deputados hoje (1º), a partir das 16h. Por enquanto, devem concorrer ao cargo: Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

Onde encontrar o Canal UOL:

Claro TV: canal nº 549

Sky: canal n° 88

88 Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Embratel: canal nº 546 Samsung TV: canal n° 2074

2074 Pluto TV

Zapping: canal nº 64

UOL Play

YouTube

*Com informações de reportagem publicada em 31/01/2025.