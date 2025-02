'Tempestade de Ônix' tem cenário de guerra e deixa fãs com mais dúvidas

O terceiro livro da série "A Quarta Asa", "Tempestade de Ônix" (Planeta Minotauro) foi lançado mundialmente dia 21 de janeiro. Com 788 páginas, Rebecca Yarros leva os leitores de volta ao cenário de guerra que Navarre está enfrentando, dando destaque a inteligência e coragem que Violet Sorrengail precisa ter para salvar o mundo.

Rebecca já explicou que não sabe quando o quarto volume da série será lançado (a história promete terminar no quinto livro). Antes de pensar em voltar para o mundo da fantasia, ela disse que irá escrever um romance contemporâneo e curtir umas férias com os filhos. O que deixou os fãs - quer dizer, eu - nervosos.

Cuidado: o texto abaixo pode conter spoilers

Sobre o que é a história

"Chama de Ferro" termina de uma maneira muito tensa, com Xander percebendo que ao buscar mais energia da terra para ajudar a proteger Navarre, ele se tornou parte do inimigo. Agora, ele é um Venin.

Toda a trama de "Tempestade de Ônix" está focada na busca incansável de Violet pela cura para o homem que ela ama. A jovem não aceita que a transformação seja irreversível, e decide revirar reinos e os livros escritos por seu pai, atrás de uma solução.

Em paralelo, a guerra está aumentando e os Venins estão, cada vez mais, conquistando espaço. Sem contar que Andarna, a dragão adolescente de Violet, também está determinada a encontrar sua origem.

Enquanto ela, os amigos e a família buscam respostas, tentam também conquistar aliados para uma guerra maior que está por vir.

O que eu achei

Esse livro traz mais dúvidas, não respostas. Li em quatro dias, desesperada por saber onde eles conseguiriam chegar, o que seriam capazes de descobrir e quais problemas poderiam resolver. E, bom, sinto em dizer que fiquei frustrada.

A qualidade do livro é ótima, não me levem a mal. Mas como fã da série queria sentir que avançamos um pouco. E pelo contrário: as dúvidas vão se acumulando e quando você chega na última página se pergunta: 'O QUÊ?".

Agora é começar a torcer para Rebecca escrever o quarto livro o mais rápido possível. Mal estou conseguindo viver com tantas incertezas.

