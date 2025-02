Sri/Alexandre Padilha: ministros do governo lula estão demonstrando apoio a Davi Alcolumbre

O ministro das Relações das Relevantes Institucionais, Alexandre Padilha, disse há pouco, no Senado, que os ministros do governo apoiam a eleição de Davi Alcolumbre para a presidência da Casa. A votação será mais tarde neste sábado, 1º. Padilha falou logo depois de deixar a sala da liderança do governo na Casa Alta, onde os ministros que temporariamente retornaram seus mandatos para votar ficam reunidos.

Padilha agradeceu o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que deixa o cargo neste sábado. Disse que ele foi fundamental para "salvar a democracia" e para aprovar os projetos do governo.

O ministro disse que o governo apresentará a Alcolumbre uma lista de projetos prioritários. Mencionou o programa Acredita Exportação e a PEC para restringir a participação de militares em eleições. Também citou um Plano Nacional de Educação para os próximos anos e um projeto para proteger crianças, negócios e pessoas em geral de crimes em ambiente digital.