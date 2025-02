Sem criticar Tarcísio, Nunes pede mais limpeza nos rios Tietê e Pinheiros

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou na manhã deste sábado (30) que o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) "precisa melhorar o trabalho de desassoreamento dos rios Pinheiros e Tietê" para evitar situações de alagamentos nas marginais como as vistas na manhã de hoje.

Sem criticar diretamente o principal aliado político, Nunes afirmou que o governo do estado precisa dobrar o volume atual de dragagem do leito dos rios (para remover o lixo). "Precisamos levar o desassoreamento do Tietê para o nível de 1.4 milhão de metros cúbicos por ano. Ano passado, foram feitos cerca de 700 mil metros cúbicos", disse.

Ao ser questionado se iria cobrar Tarcísio, o prefeito afirmou que os dois têm conversado sobre o assunto, assim como as áreas técnicas de ambos os governos.

"Eles vão ampliar. Nossas ações são bem integradas", disse, após destacar as iniciativas municipais para minimizar os efeitos da chuva. "Se não fossem todas as ações que tomamos teríamos tido um caos, uma situação terrível na cidade. O ideal seria não termos problema nenhum claro, mas minimizamos muito a situação com as nossas obras. "

Balanço oficial divulgado pela Prefeitura de São Paulo nesta manhã informa que o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas registrou em alguns pontos, como na Penha - Rincão, 100,8 mm de chuva, enquanto o esperado para o mês é de 217,8 mm. A média na cidade foi de 34,1 mm, que representam 15,7% do esperado para fevereiro.

Foram registrados ao menos 26 pontos de alagamento, 12 deles ontem a noite e mais 14 durante a madrugada - alguns nas marginais, o que deixou o trânsito congestionado.

Nenhuma morte foi registrada. As equipes da Defesa Civil realizaram 12 atendimentos, sendo cinco desabamentos.