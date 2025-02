Quer fugir da capital? Hospedagens para curtir o Carnaval no interior de SP

Blocos tradicionais, música ao vivo, pessoas fantasiadas circulando pelas ruas e até escolas de samba: em várias cidades do interior paulista, o carnaval não deve nada às grandes capitais quando se fala em público e animação.

Nazaré Paulista e São Luiz do Paraitinga, por exemplo, investem nas marchinhas e na cultura popular para divertir moradores e turistas. Em Serra Negra, o clima acolhedor toma conta da Avenida Governador Laudo Natel, onde ocorrerão os desfiles de blocos nos dias 1º e 3 de março.

Itapetininga, a cerca de 170 quilômetros de São Paulo, combina o carnaval com seu já tradicional Festival do Boteco. Em Americana, a festa ocorre na orla da Praia dos Namorados, à beira do rio Atibaia, com apresentações de samba e DJs.

As dez casas e apartamentos selecionados abaixo ficam em cidades que prometem muita diversão carnavalesca aos visitantes. Todos receberam, dos hóspedes, notas superiores a 4,1 na plataforma online Airbnb.

São Luiz do Paraitinga

Síito no bairro do Turvo com nove quartos e piscina Imagem: Reprodução/Airbnb

Com nove quartos distribuídos entre a casa principal e dois anexos com suítes, o sítio no bairro do Turvo tem piscina, áreas para fogueira e piquenique, forno a lenha para fazer pizza, churrasqueira e uma mesa que acomoda vinte pessoas.



Reserve por R$ 1.550



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Simplesmente perfeito! Espaço maravilhoso em meio à natureza, ambientes limpos e aconchegantes e com excelente estrutura. Espero voltar muito mais vezes." (Giselle, janeiro de 2025)

Serra Negra

Conforto e tecnologia na cabana para casais Imagem: Reprodução/Airbnb

Em 105 metros quadrados, a charmosa cabana para casal na região do bairro das Leais combina conforto e tecnologia. Ideal para quem gosta de preparar refeições, a cozinha tem utensílios como cooktop, micro-ondas, geladeira, forno e air fryer.



Reserve por R$ 1.292



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Fomos muito bem recebidos. Tudo extremamente limpo e bem cuidado! Roupas de cama e toalhas de qualidade. Recomendaremos e voltaremos!" (Carolina, janeiro de 2025)

Piracicaba

Com cama de casal e sofá-cama, próximo do centro da cidade Imagem: Reprodução/Airbnb

O apartamento está capacitado para receber até quatro pessoas na cama de casal do quarto e no sofá-cama da sala. Tem cozinha equipada, ar-condicionado, varanda e duas vagas na garagem coberta, a cerca de 5 minutos do centro da cidade.



Reserve por R$ 281



Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Delicioso! Cama excelente e higiene impecável. Gratidão." (Patricia Amalia, janeiro de 2025)

Atibaia

Configuração variável de acordo com o número de hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

De acordo com o número de hóspedes, a ampla casa em estilo rústico, localizada em um sítio, assume uma configuração diferente - para mais de cinco visitantes, é possível ocupar também o segundo andar, com dois quartos, banheiro e outra cozinha.



Reserve por R$ 450



Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "A casa é maravilhosa e os arredores são de tirar o fôlego. Casa super espaçosa, muito linda, cheia de cantinhos especiais para tirar lindas fotos. Pena que só fiquei 2 dias, voltarei com certeza." (Natalia, janeiro de 2025)

Itapetininga

Piscina aquecida com borda infinita em região tranquila Imagem: Reprodução/Airbnb

Afastado do centro, o chalé com dois quartos tem estrutura voltada ao descanso e ao relaxamento: hidromassagem, piscina aquecida com borda infinita e espaço para fogueira. Além da cozinha, é possível preparar refeições na churrasqueira.



Reserve por R$ 1.000



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A casa é ainda mais bonita pessoalmente. Super completa (itens de cozinha, banheiro, cama e banho etc.). A piscina aquecida gostosa e quando chovia tínhamos a opção de ir para a banheira. Dá para ver que cada detalhe da casa foi pensado com muito carinho, estava limpa e cheirosa. É uma casa bem reservada, sem muitos vizinhos. Fui com meu marido e minhas duas filhas (1 e 3 anos) e elas se sentiram livres. Foi uma semana maravilhosa! Voltaremos mais vezes, com certeza." (Mika, janeiro de 2025)

Bragança Paulista

Vista panorâmica da represa do Jaguari Imagem: Reprodução/Airbnb

Diante da represa do Jaguari, o nome da hospedagem não poderia ser mais apropriado: Cabana Panorama. Com decoração sóbria e elegante, recebe um casal com cama king-size, pequena piscina e cozinha com fogão e frigobar.



Reserve por R$ 1.040



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Paisagem de tirar o fôlego, tudo muito limpo e organizado, vale muito a pena!" (Camila, janeiro de 2025)

Americana

Para até três pessoas, em prédio com área de lazer Imagem: Reprodução/Airbnb

Entre uma vizinhança residencial e uma área com supermercados, bancos, farmácias e quadras esportivas, o flat para até três pessoas tem uma cama de casal no quarto e, na sala, um sofá-cama com acionamento elétrico. Prédio com sauna, piscina e academia.



Reserve por R$ 260



Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Segunda vez que fico no imóvel: local apaixonante, de tão perfeito." (Alex, janeiro de 2025)

Nazaré Paulista

Além do chalé, a propriedade tem dois lagos e espaço para pets Imagem: Reprodução/Airbnb

Em um ambiente único, reúne quarto, sala, cozinha e banheira de hidromassagem. Um parque para animais de estimação, dois lagos para pesca esportiva, área para fogueira e um quiosque são compartilhados com outro chalé da propriedade.



Reserve por R$ 633



Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Acomodação aconchegante, completinha com equipamentos e utensílios de cozinha. A varanda é muito agradável e tem um espaço muito bom para pets." (Stephanie, janeiro de 2025)

Socorro

Casa com dois quartos em meio às montanhas Imagem: Reprodução/Airbnb

A cerca de 15 minutos de carro do centro da cidade, o sítio reúne casa com dois quartos, piscina, hidro, deque com vista para as montanhas, churrasqueira, rede e jardim. Empório, pizzaria e restaurante funcionam dentro da propriedade.



Reserve por R$ 606



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Nos sentimos em casa. Espaço ótimo para pet. Utensílios novos e impecáveis. Todos estávamos muito felizes e curtimos muito." (Carlos, janeiro de 2025)

Campinas

Apartamento para três no bairro do Cambuí Imagem: Reprodução/Airbnb

Além da cama de casal do quarto, o sofá-cama da sala pode receber um terceiro hóspede. Com piscina, academia, portaria 24 horas e serviço de manobrista, o prédio fica no Cambuí, bairro conhecido pelos restaurantes, cafés e vida noturna.



Reserve por R$ 378



Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Apartamento impecável, ar-condicionado muito bom, mobília linda, fácil acesso ao carro com manobristas super-rápidos, recomendo." (Taluane, janeiro de 2025)



Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.