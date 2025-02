Rússia realiza novo ataque com drones e mísseis na Ucrânia e anuncia captura de cidade

O Exército russo informou no sábado (1°) que havia capturado uma cidade ucraniana perto do município de Toretsk, no centro dos conflitos na região oriental de Donetsk. Ataques russos com drones e mísseis durante a noite deixaram pelo menos quatro mortos e 13 feridos.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia disse que unidades do "grupo Central" capturaram a cidade de Krymske, localizada nos subúrbios no nordeste de Toretsk.

As tropas de Kiev estão em grande dificuldade na região oriental de Donetsk, onde o as forças do Kremlin avançam constantemente, apesar das pesadas perdas humanas e materiais.

Na terça-feira (28), a força ucraniana Khortytsia, que está lutando na área, relatou que "combates intensos" continuavam nas áreas urbanas de Toretsk e Chassiv Yar.

O grupo de analistas militares ucranianos DeepState relata que forças russas estão presentes no centro das duas cidades disputadas há meses.

Novos bombardeios

Enquanto isso, a Ucrânia foi atingida por uma nova onda de bombardeios durante a noite, deixando pelo menos quatro mortos, de acordo com autoridades locais.

Em mensagem no Telegram, os serviços de emergência ucranianos anunciaram que um "ataque com mísseis a um edifício residencial" na cidade de Poltava (centro) deixou pelo menos três mortos e 13 feridos, incluindo três crianças. Eles divulgaram imagens mostrando bombeiros vasculhando as ruínas do prédio danificado.

Em Kharkiv, cidade no nordeste da Ucrânia, a queda de um drone russo abatido por defesas antiaéreas em uma área residencial matou uma mulher e feriu outras quatro, anunciou Oleg Synegoubov, governador da região, no Telegram.

"Ontem à noite, a Rússia atacou nossas cidades com diferentes tipos de armas: mísseis, drones, bombas aéreas", denunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Telegram.

"Cada um desses ataques terroristas mostra que precisamos de mais ajuda para nos defender do terror russo", continuou ele, pedindo aos "parceiros" de Kiev que ajam. Segundo Zelensky, danos foram relatados na região de Zaporíjia, Odessa, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Kiev.

Estruturas danificadas

Na noite de sexta-feira (31), um ataque com míssil russo feriu sete pessoas no centro histórico de Odessa (sul).

Em um comunicado, o Ministério da Defesa russo disse que atingiu durante a noite a infraestrutura de gás e energia "que garantia o funcionamento das empresas do complexo militar-industrial" da Ucrânia.

O ataque ocorreu dias depois de Kiev ter lançado uma de suas maiores ofensivas com drones em território russo na terça-feira à noite, matando uma criança e sua mãe e incendiando uma refinaria.

A invasão russa entra em seu quarto ano em fevereiro, com o Exército russo fazendo rápidos avanços no leste do país, e as forças de Kiev impotentes para detê-los.