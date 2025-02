Quem é Hugo Motta, favorito para ser o novo presidente da Câmara

Do UOL, em Brasília

Hugo Motta, com apenas 35 anos, alcançou a marca do parlamentar mais jovem eleito para a presidência da Câmara dos Deputados. A conquista é fruto de uma base de 18 partidos, que somam 495 deputados (PP, PSD, Republicanos, PL, PT, PCdoB, PV, PRD, Rede, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PSB, PDT, MDB, Avante, Podemos e PRB), em torno de sua candidatura.

A aliança passou por cima de outros potenciais candidatos, como Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA), que desistiram das candidaturas diante da força de Motta.

Motta foi líder do Republicanos na Câmara, partido ao qual é filiado desde 2019. O deputado vem de uma família com tradição na política no sertão da Paraíba, de Patos (PB).

O pai de Hugo Motta, Nabor Wanderley, também do Republicanos, é prefeito do município de Patos (PB), no sertão da Paraíba, e foi reeleito neste ano. Hugo Motta cresceu na cidade.

Em 2010, Motta foi eleito deputado federal com 86 mil votos, aos 21 anos. A votação foi impulsionada pelo capital político de sua avó, Francisca Motta, que hoje está no sexto mandato como deputada estadual, também pelo Republicanos.

Aluno da escolinha do centrão

Filiado ao MDB, virou pupilo de Eduardo Cunha, seu então correligionário. Quando Cunha era presidente da Câmara, Motta presidiu a CPI da Petrobras, instalada em 2015 após articulação de Cunha para investigar acusações de corrupção contra o PT na Operação Lava Jato.

Hugo Motta vai a jogo do Flamengo com Eduardo Cunha e André Fufuca em 2015 Imagem: Instagram

Quando foi anunciado para comandar o colegiado, o deputado contratou a agência que Dani Cunha (União Brasil-RJ), filha de Eduardo Cunha, trabalhava como publicitária. A Popsicle Digital Flavours prestou serviços de assessoria de imprensa e divulgação.

Deputados ouvidos pelo UOL afirmam que Motta e Dani têm uma relação de amizade. Em uma publicação antiga no Instagram, Motta publicou uma foto de "esquenta" para o Rock in Rio na praia do Leblon (RJ) e marcou a amiga. Também a levou para a festa de São João em Patos (PB) em 2016.

Hugo Motta vai a praia do Leblon, no Rio, e marca Dani Cunha na postagem no Instagram em 2015 Imagem: Instagram

De acordo com a sua equipe de comunicação, ouvida pelo UOL, Motta não sabia que Dani era filha de Eduardo e pediu que ela não fizesse parte do time que cuidaria da imagem dele. A empresa prestou serviços para o parlamentar de 2015 a 2018 e recebeu valores mensais entre R$ 4.000 e R$ 10 mil.

Na cassação de Cunha, estava entre os 42 ausentes da votação. No âmbito privado, porém, se manteve próximo do ex-presidente da Casa.

Quando Motta e Lula se reuniram para discutir a sucessão da Câmara, em setembro passado, o presidente perguntou sobre Cunha, e Motta respondeu que ele é seu amigo.

Dani Cunha (à esq.), filha de Eduardo Cunha, publica foto com Hugo Motta após jantar da bancada do Rio de Janeiro Imagem: Instagram

Em 2016, votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff, com um discurso sucinto, defendendo que o Brasil retomasse "seu crescimento e desenvolvimento".

Durante a gestão de Rodrigo Maia, Motta foi relator da PEC do Orçamento de Guerra, que liberou recursos para o governo federal na pandemia. Depois, na presidência de Lira, também esteve entre os líderes mais próximos dele, mantendo sua influência.

Nos últimos anos, o paraibano também estreitou uma relação com Ciro Nogueira (PI), presidente do PP. Nogueira é visto no Congresso como responsável por alçar Motta a potencial presidente da Câmara.

Além disso, tem boa relação com Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) — com quem rivaliza por poder na Paraíba —, Renan Calheiros (MDB-AL) e Lira, que o apadrinhou na empreitada pela chefia da Casa.

Motta mantém uma atuação discreta e atua nos bastidores da política. Entre as principais características citadas por deputados que o acompanham desde o início de sua carreira política, os parlamentares destacam a habilidade de articulação, bom trato com todos e a capacidade de resolução.

Além disso, é visto como uma liderança em quem os deputados confiam e procuram quando precisam entender o cenário político e fazer a interlocução com o governo.

Outro ponto positivo apontado por aliados é a boa relação que tem com ministros do governo Lula, especialmente ao lidar com a negociação de temas da área econômica.

O perfil de Motta é reconhecido e valorizado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL). Os dois têm uma amizade de longa data e Renan foi padrinho de casamento do republicano. O presidente também tem um diálogo direto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e muitas vezes faz interlocução da pasta de economia com a Câmara.

Toda vez que Hugo Motta for relator de uma matéria, ela será aprovada. Ele só é escolhido já quando ele coloca essa condicionante antes da escolha. Como eu o conheço desde jovem, eu sei que ele condiciona isso antes da escolha do nome dele para relator. Por isso, é para valer.

Renan Filho, ministro dos Transportes durante a divulgação do programa Reporto, em janeiro passado

Na ocasião, Haddad afirmou que Motta é um "interlocutor à altura dos desafios do país". O deputado foi relator do programa que oferece benefícios fiscais para investimentos em infraestrutura portuária e aprovado em 2023.