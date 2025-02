Três reféns israelenses devem ser libertados pelo Hamas hoje; veja quem são

Mais três reféns israelenses devem ser libertados pelo Hamas neste sábado (1º). Será a quarta troca por presos palestinos na primeira fase do acordo de cessar-fogo.

O que aconteceu

O israelense Yarden Bibas, o franco-israelense Ofer Kalderon e o americano-israelense Keith Siegel serão libertados do cativeiro.

Em cativeiro há 16 meses em Gaza , o israelense Yarden Bibas será libertado sem sua esposa e os dois filhos, sobre os quais não se sabe qual o estado preciso.

Ao menos 183 palestinos deverão ser soltos por Israel após a libertação dos três reféns.

Confira o que se sabe sobre os 3 reféns

Yarden Bibas, 35 anos

Yarden Bibas deve ser libertado, mas sem sua esposa, Shiri Bibas, de origem argentina, nem seus dois filhos. Kfir, o caçula e o mais jovem de todos os reféns, tinha oito meses e meio quando foi levado por membros do Hamas em Israel, e Ariel, o mais velho, quatro anos.

O estado dos dois meninos e de sua mãe preocupa Israel. O Hamas anunciou a morte dos três em um bombardeio israelense, em novembro de 2023, mas Israel nunca confirmou a informação.

"Israel exige o retorno (...) de Shiri Bibas e de seus filhos, cuja sorte preocupa profundamente", disse, em 25 de janeiro, o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense, reacendendo as especulações sobre seu estado.

A mãe e os dois meninos - agora a única mulher e as únicas crianças ainda em cativeiro em Gaza - constam da lista de 33 reféns que devem ser libertados durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Mas Israel alertou que oito destes reféns morreram, sem dizer quem.

Em 7 de outubro de 2023, Yarden Bibas foi capturado em sua casa no kibbutz Nir Oz, na fronteira com Gaza, e separado do resto de sua família. Foi filmado com a cabeça ensanguentada, levado por homens armados. Seus sogros, Margit e Yossi Silberman, foram mortos.

Antes do ataque, a família Bibas avaliava a possibilidade de deixar Nir Oz, cansada dos disparos de foguetes provenientes de Gaza, para se mudar para a parte do Golã conquistada por Israel na Síria em 1967, e anexada desde então.

Soldador de profissão, Yarden Bibas, que fez 35 anos no cativeiro, era conhecido como uma pessoa alegre. Segundo o Fórum de Famílias dos Reféns, ele pediu a esposa em casamento na Itália.

Ofer Kalderon, 54 anos

Ofer Kalderon também foi sequestrado no kibbutz Nir Oz junto com Erez e Sahar, seu filho e sua filha, que tinham na época 12 e 16 anos, respectivamente. Os dois adolescentes foram libertados durante a primeira trégua, em novembro de 2023.

Este franco-israelense se naturalizou português em outubro de 2023, pouco após seu sequestro, para facilitar as negociações para sua libertação, segundo a imprensa portuguesa.

É carpinteiro e pratica mountain bike, segundo o Fórum das Famílias. Passou seus aniversários de 53 e 54 anos em cativeiro.

Keith Siegel, 65 anos

O americano-israelense Keith Siegel, terapeuta ocupacional que fez 65 anos em cativeiro, foi sequestrado no kibbutz Kfar Aza, juntamente com sua esposa, Aviva Siegel. Ela foi libertada durante a trégua de novembro de 2023.

Os agressores "abriram a porta e estávamos sentados ali, de pijamas. Fomos levados de uma maneira muito brutal. Empurraram Keith e quebraram nossas costelas", contou Aviva à AFP.

O casal tem quatro filhos e cinco netos.

Keith Siegel apareceu chorando, cobrindo o rosto e dizendo estar assustado em um vídeo do Hamas em 27 de abril de 2024.

(*com informações da AFP)