PSG goleia Brest no Francês a 10 dias do playoff da Champions

O Paris Saint-Germain reforçou sua liderança no Campeonato Francês ao bater o Brest por 5 a 2 neste sábado (1º), pela 20ª rodada, com mais um hat-trick de Ousmane Dembélé, a dez dias do jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões entre os dois clubes.

Em grande fase nas últimas semana, Dembélé marcou três vezes (29', 57' e 62'), depois dos três gols na vitória sobre o Stuttgart por 4 a 1 na Champions.

O atacante português Gonçalo Ramos (89' e 90'+7) fez os outros dois do PSG sobre o Brest, que descoutou com Romain Del Castillo (50') e Ludovic Ajorque (71').

PSG e Brest se enfrentam no playoff da Champions nos dias 11 e 19 de fevereiro para disputar uma vaga nas oitavas de final.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Montpellier - Lens 0 - 2

- Sábado:

Brest - PSG 2 - 5

(15h00) Monaco - Auxerre

(17h05) Lille - Saint-Etienne

- Domingo:

(11h00) Toulouse - Nice

(13h15) Rennes - Strasbourg

Angers - Le Havre

Reims - Nantes

(16h45) Olympique de Marselha - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 20 15 5 0 54 19 35

2. Olympique de Marselha 37 19 11 4 4 40 23 17

3. Monaco 34 19 10 4 5 32 22 10

4. Nice 33 19 9 6 4 38 25 13

5. Lens 33 20 9 6 5 25 18 7

6. Lille 32 19 8 8 3 29 19 10

7. Lyon 30 19 8 6 5 30 23 7

8. Brest 28 20 9 1 10 31 36 -5

9. Strasbourg 27 19 7 6 6 33 31 2

10. Toulouse 25 19 7 4 8 20 21 -1

11. Auxerre 23 19 6 5 8 25 29 -4

12. Reims 22 19 5 7 7 25 27 -2

13. Angers 22 19 6 4 9 21 28 -7

14. Nantes 18 19 3 9 7 22 29 -7

15. Saint-Etienne 18 19 5 3 11 18 39 -21

16. Rennes 17 19 5 2 12 26 30 -4

17. Montpellier 15 20 4 3 13 20 46 -26

18. Le Havre 13 19 4 1 14 14 38 -24

