PSD indica Diego Andrade para Comissão de Minas e Energia; leia os outros cargos do partido

O PSD divulgou há pouco os nomes dos deputados que ocuparão as vagas dos partidos nas presidências de comissões e outros cargos da Câmara. Leia a lista a seguir:

Diego Andrade (MG) - presidente da Comissão de Minas e Energia;

Laura Carneiro (RJ) - presidente da Comissão de Turismo;

Delegada Katarina (SE) - 3ª secretária da Mesa Diretora.

A Comissão de Minas e Energia conversa diretamente com o ministério da área, hoje ocupado por um integrante do PSD, Alexandre Silveira. O partido também gostaria de assumir o Ministério do Turismo, hoje ocupado por Celso Sabino (União Brasil).

Tanto as presidências de comissão quanto os cargos na Mesa Diretora são decididos por eleição, mas os acordos costurados anteriormente pelos partidos costumam ser mantidos nos momentos decisivos.

Além dos três postos citados, o PSD também indicou o deputado Diego Coronel (BA) como novo corregedor da Casa. Além disso, o partido afirma que terá o direito de indicar o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) em 2026.