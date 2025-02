Prefeita confirma 7ª morte em queda de avião na Filadélfia; há 19 feridos

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas no acidente na sexta-feira (31) na Filadélfia, nos Estados Unidos. A sétima vítima confirmada foi atingida em um carro quando o avião explodiu.

Todos os seis ocupantes da aeronave, incluindo uma criança em tratamento médico, morreram, segundo o FAA (Administração Federal de Aviação). Os nomes das vítimas não foram divulgados.

O que aconteceu

A confirmação da morte adicional em solo foi feita neste sábado (1º) pela prefeita de Filadélfia, Cherelle Parker. Ela agradeceu aos socorristas e disse que os investigadores trabalham para descobrir o que provocou o acidente.

Acidente ocorreu às 18h30 de sexta (horário local; 20h30 em Brasília), perto do Roosevelt Mall, no nordeste da Filadélfia. Área estava movimentada. Pelo menos uma casa e vários carros pegaram fogo.

A presidente do México confirmou mortes. Claudia Sheinbaum enviou condolências às famílias em publicação no X neste sábado (1º). "Lamento a morte de seis mexicanos na queda de um avião na Filadélfia, nos Estados Unidos. As autoridades consulares estão em contato permanente com as famílias; solicitei ao Ministério de Relações Exteriores que prestasse todo o apoio necessário. As minhas condolências vão para os seus entes queridos e amigos."

Trump também se manifesta. O presidente dos Estados Unidos aplaudiu a atuação dos socorristas e ofereceu suas condolências às vítimas. "Tão triste ver o avião cair na Filadélfia, Pensilvânia. Mais almas inocentes perdidas", escreveu em post na Truth Social.

Entenda o caso

Avião de resgate médico pegou fogo, caiu e explodiu em uma área de grande movimento. Seis pessoas estavam na aeronave, e todas morreram, segundo o FAA. Uma outra pessoa morreu e outras 19 pessoas ficaram feridas em solo, de acordo com a imprensa norte-americana neste sábado (1º).

Passageiros do voo eram mexicanos e estavam voltando ao país vizinho. No avião, estavam uma criança que havia recebido tratamento pediátrico nos EUA, sua mãe e os integrantes da tripulação e da equipe de saúde. A informação foi divulgada por um porta-voz da Jet Rescue Air Ambulance, empresa que operava o avião, segundo a CNN. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Avião caiu próximo a shopping na Filadélfia (EUA) Imagem: Reprodução/X

Aeronave acidentada é um Bombardier Learjet 55. Avião estava em chamas quando caiu, como foi possível observar em imagens de câmeras de monitoramento compartilhadas nas redes sociais. Um grande clarão foi visto em várias partes da cidade, conforme os relatos coletados por outras emissoras de TV locais. Governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse em publicação no "X", antigo Twitter, que colocou todos os meios estaduais à disposição da cidade.

Testemunha relatou que avião acertou prédio e explodiu. "Foi simplesmente horrível. Eu estava dirigindo pela rua, indo para o Wendy's e vi um avião basicamente atingir o prédio e ele explodir. O céu se iluminou e eu parei; basicamente foi algo muito ruim por aqui", disse uma testemunha, que descreveu o incidente à ABC.

*Com Reuters e AFP