PM, sogra e criança de 3 anos são mortos a tiros no Rio de Janeiro

Do UOL, em São Paulo

Um policial militar de folga foi morto a tiros junto de sua sogra e a enteada de 3 anos neste sábado (1º), em Duque de Caxias (RJ).

O que aconteceu

Criminosos pararam o carro do lado do veículo do PM e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, segundo a Polícia Militar. Após o crime, os suspeitos fugiram.

A criança foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pilar, mas não resistiu. No carro, estavam o policial, a esposa, a sogra e a enteada. Dos quatro, apenas a esposa sobreviveu.

O policial foi identificado como Bruno Barbosa de Abreu, de acordo com a TV Globo. Após o crime, os suspeitos fugiram. O local foi preservado e a pericia foi acionada.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense. A Polícia Civil informou ao UOL que a delegacia foi acionada e investiga as mortes. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.