PGR pede condenação de Zambelli e hacker por invasão a sistema do CNJ

Do UOL, em São Paulo

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a condenação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti Neto por suspeita de invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O que aconteceu

Condenação por invasão ao sistema do CNJ e falsidade ideológica. Segundo a PGR, a deputada usou os serviços do hacker para "gerar ambiente de desmoralização da Justiça brasileira" entre o final de 2022 e o começo de 2023, logo após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

A Procuradoria-Geral da República requer a condenação de Carla Zambelli Salgado de Oliveira e Walter Delgatti Neto pela prática das condutas penais de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica, com incidência da causa de aumento de pena.

Pedido da PGR

No total, segundo a PGR, Delgatti fez dez invasões a sistemas do Judiciário. Além de criar mandados falsos de prisão, bloqueio de bens e quebra de sigilo contra o ministro Alexandre de Moraes, o hacker produziu falsos alvarás de soltura em favor de pessoas presas, inclusive um líder do CV (Comando Vermelho) condenado a mais de 200 anos de prisão.

A defesa de Zambelli negou os crimes. Em nota à imprensa no ano passado, os advogados da parlamentar afirmam que a investigação não reuniu elementos que comprovem a culpa dela e que vão pedir "acesso a todas as mídias para que possam tomar amplo conhecimento desse material e submeter à perícia privada necessária para apresentação da sua defesa escrita".

A deputada não praticou qualquer ilicitude e confia no reconhecimento de sua inocência porque a prova investigação criminal evidenciou que inexistem elementos de que tenham contribuído, anuído e ou tomado ciência dos atos praticados pelo complicado [Delgatti]

Trecho de nota à imprensa da defesa de Carla Zambelli

O UOL pediu um novo posicionamento a assessoria da deputada, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.