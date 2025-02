Petrobras aumenta preço do diesel em R$ 0,22 o litro a partir deste sábado (1º)

A Petrobras anunciou nesta sexta, 31, um reajuste de preço de R$ 022 por litro para o diesel nas refinarias, onde o litro passa a custar R$ 3,72 a partir de hoje. O combustível estava sem reajuste havia 401 dias e acumulava defasagem de 17% em relação aos preços praticados no mercado internacional.

Segundo cálculo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), porém, para se equiparar aos preços internacionais a companhia deveria fazer um reajuste de R$ 0,59 por litro. A alta, portanto, é insuficiente para zerar a diferença em relação à cotação internacional.

Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20 o litro, uma variação de R$ 0,19 a cada litro de diesel B.

"Desde 2023, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras. O último reajuste ocorreu em 27/12/2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em 21/10/2023", informou a companhia.

Considerando o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel em R$ 0,77 o litro, queda de 17,1%. Levando-se em conta a inflação do período, a redução é de R$ 1,20 o litro ou 24,5%, disse a estatal.

Na quinta-feira, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou em uma rede social que vai reduzir, em média, o preço do gás natural vendido às distribuidoras em 1% a partir também a partir de hoje, em função das regras de reajustes previstas nos contratos.

A estatal vem sendo pressionada por investidores privados a ajustar o preço dos combustíveis, diante da defasagem em relação ao mercado internacional. A companhia, porém, vinha resistindo aos ajustes, diante da preocupação do governo com a inflação dos alimentos, que derrubou a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pesquisa Genial/Quaest do começo da semana mostrou que a rejeição ao governo superou a aprovação pela primeira vez neste mandato.

Como reflexo do anúncio do aumento, os papéis da Petrobras fecharam a sessão de ontem em alta na Bolsa de Valores. As ações ON subiram 0,68%, enquanto as preferenciais tiveram alta de 0,80%, em um dia em que o índice da B3 caiu 0,61%. (COM DENISE LUNA)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.