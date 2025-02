Pentágono de Trump diz que fará "rotação" de veículos de imprensa em suas dependências

Por Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, em uma medida sem precedentes, anunciou na última sexta-feira que removerá quatro organizações de imprensa, incluindo o New York Times, de seus escritórios no Pentágono, alegando o desejo de abrir espaço para outros.

O memorando sobre um "Novo Programa Anual de Rotação de Mídia" também informou que vai retirar a National Public Radio, a NBC News, de propriedade da Comcast, e o site Politico, que devem desocupar seus lugares até 14 de fevereiro. Em seu lugar, serão concedidos espaços de trabalho para o New York Post, One America News Network, Breitbart News Network e HuffPost News.

De agora em diante, a cada ano, um meio de comunicação impresso, online, televisivo e radiofônico sairá do Pentágono "para dar lugar a um novo meio de comunicação da mesma mídia que não tenha tido a oportunidade única de reportar como membro residente do Corpo de Imprensa do Pentágono", diz o memorando.

"Estamos decepcionados com a decisão de nos negar acesso a uma cabine de transmissão no Pentágono que usamos há muitas décadas", disse um porta-voz da NBC News por email.

"Apesar dos obstáculos significativos que isso representa para nossa capacidade de coletar e reportar notícias de interesse público nacional, continuaremos a reportar com a mesma integridade e rigor que a NBC News sempre fez."

A NPR expressou preocupação com a decisão e pediu que o Departamento de Defesa ampliasse o espaço corporativo disponível para que todos os veículos de imprensa que cobrem o Pentágono tenham o mesmo acesso.

"Essa decisão interfere na capacidade de milhões de norte-americanos de ouvir diretamente a liderança do Pentágono e na missão de interesse público da NPR de servir aos norte-americanos que recorrem à nossa rede de estações de mídia pública local em todos os 50 Estados", disse.

O Times e o Politico não responderam aos pedidos de comentários feitos fora do horário comercial, em um primeiro momento.

Mais de duas dúzias de organizações de notícias operam a partir do Pentágono, incluindo a Reuters, informando sobre as atividades diárias das forças armadas dos EUA.

"Para ser claro, os veículos de comunicação que desocuparem os espaços emprestados pelo secretário (de Defesa) continuarão sendo membros plenos do Corpo de Imprensa do Pentágono", disse John Ullyot, assistente interino do secretário de Defesa para Assuntos Públicos.

"A única mudança será abrir mão de seus espaços físicos de trabalho no prédio para permitir que novos veículos tenham sua vez de se tornar membros residentes do Corpo de Imprensa do Pentágono."

A Associação de Imprensa do Pentágono, que representa jornalistas que cobrem o Departamento de Defesa, disse que está "muito preocupada com essa medida sem precedentes ... de excluir a imprensa altamente profissional".

O correspondente da Reuters, Phil Stewart integra a diretoria com quatro membros da associação.

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali)