Parentes de Hugo Motta comparecem à Câmara neste dia de eleição; pai é prefeito de Patos (PB)

Familiares do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) comparecerem à Câmara para acompanhar a eleição da Mesa Diretora da Casa, neste sábado, 1º. Estão com o deputado o pai de Motta, que também é prefeito de Patos (PB), Nabor Wanderley (Republicanos), a mãe, Ilanna Motta, e a avó, Francisca Motta.

Os parentes do parlamentar entraram no plenário no momento do pleito. A votação foi aberta por volta das 17h30 pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Motta é o candidato com o maior apoio dos partidos e é tido como favorito. Natural de João Pessoa (PB), ele é médico e está no 4º mandato.