Pai de 2 reféns do Hamas vê apenas 1 em lista de libertos: 'Frustração'

Em julho de 1994, quando Itzik Horn (72) sobreviveu ao atentado contra a AMIA (Associação Mutual Israelita Argentina) porque chegou ao local apenas cinco minutos depois do bombardeio, ele pensou que esse seria o pior pesadelo de sua vida. Porém, desde o dia 7 de outubro de 2023, o argentino convive com a dor e a angústia da separação forçosa de dois dos seus filhos, sequestrados pelo Hamas e levados à Faixa de Gaza.

Há poucos dias, após um longo período sem qualquer informação sobre eles, Itzik recebeu a notícia de que Iair (46) será libertado nas próximas semanas como parte do acordo assinado entre o governo de Israel e o grupo terrorista islâmico. "É uma alegria imensa saber que Iair está nesta lista. Por outro lado, há uma sensação de frustração e raiva total porque Eitan (38) não está", afirma.

Os irmãos argentinos Eitan e Iair Horn Imagem: Arquivo pessoal

Iair, que recebia a visita de Eitan, vivia no kibutz Nir Oz e tinha o costume de se comunicar com o pai quando disparavam as sirenes que alertavam os ataques com mísseis. Naquele sábado de outubro não foi diferente.

Eles trocaram mensagens por WhatsApp e o filho respondeu que não estava em perigo porque os alarmes não tinham tocado. "Isso ocorria várias vezes porque como ele vivia muito perto da fronteira com Gaza, os mísseis passavam por cima e as sirenes não tocavam", conta Itzik. "Nos falamos às 7 e pouco, nos despedimos, e essa foi a última vez que soube dele", lembra.

Localizado a 1,6 km da Faixa de Gaza, Nir Oz foi um dos kibutzim mais atacados pelo Hamas.

Em fevereiro de 2024, poucos meses depois do ocorrido, ainda era possível ver mesas postas para o café da manhã, brinquedos espalhados pelo gramado, entre outros rastros do dia a dia de qualquer família, escondidos em meio aos escombros. Nir Oz tinha mais de 400 moradores e cerca de 110 foram sequestrados ou assassinados.

Kibutz Nir Oz, no sul de Israel Imagem: Rafael Carneiro

Desespero e falta de informação

Uma das reclamações de Itzik é que o governo israelense demorou muito para informar sobre o que havia acontecido em Nir Oz e ele só soube do ocorrido por meio da imprensa e de amigos. Somente por volta das 11h30 o argentino conseguiu se comunicar com sobreviventes conhecidos do kibutz e soube que os filhos não estavam em nenhum lugar.

"Eles não estavam entre os mortos, nos hospitais, não apareciam em nenhum lado. Então, comecei a ver os vídeos dos ataques publicados pelo Hamas para ver se os encontrava e nada... Dois dias depois acharam os celulares dos sequestrados e os de Iair e Eitan estavam entre eles", lembra.

Em novembro de 2023, Itzik finalmente soube que os filhos estavam bem. Os primeiros reféns que retornaram a Israel, como parte do primeiro acordo de cessar-fogo, disseram que os viram auxiliando os mais jovens e os mais velhos nos túneis construídos pelo Hamas. Porém, soube também que Iair e Eitan tinham sido separados. A confirmação do Exército sobre o sequestro deles só veio no início de 2024.

Protesto pela libertação dos reféns do grupo terrorista Hamas Imagem: Arquivo pessoal

Passados mais de 15 meses do ataque, Itzik segue buscando forças para suportar a situação. Atualmente, sofre com problemas renais e passa por hemodiálise. Quando não está em tratamento, está no Fórum de Reféns e Famílias de Desaparecidos, instalado na cidade de Tel Aviv.

"Aqui encontro gente na mesma situação. Ninguém imagina o que estou vivendo. Ninguém sabe o que é se sentar para comer e ter culpa do que come. Eu não sei se meus filhos têm o que comer, se estão amordaçados, se estão sendo torturados... não sei", desabafou Itzik em uma conversa com jornalistas latino-americanos realizada em fevereiro do ano passado.

Boêmios com muito amor

Itzik Horn com os três filhos e a nora Dalia Imagem: Arquivo Pessoal

Qualquer torcedor do Club Atletico Atlanta, time de futebol da segunda divisão argentina, recebe o apelido de boêmio e com os irmãos Iair e Eitan não é diferente. Fanáticos pelo clube sediado em Villa Crespo, bairro com forte presença judaica em Buenos Aires, os dois seguiram com essa paixão mesmo após se mudarem para Israel.

Bem humorados, divertidos e comprometidos com o que fazem, segundo Itzik, os irmãos argentinos-israelenses sempre tiveram uma vida ligada à educação. Eitan, por exemplo, estudou educação não formal em Israel. Amós, o irmão do meio, também é da área. Atualmente, ele tem ajudado bastante o pai disseminando a história de Iair e Eitan, e a situação deles após o 7 de outubro.

Segundo a lista divulgada pelo Hamas, além de Iair, outros 33 reféns vivos ou mortos (incluindo crianças, mulheres, homens acima de 50 anos, doentes e feridos) seriam libertados na primeira fase de cessar-fogo, que começou no último dia 19 de janeiro e tem duração de seis semanas. Os nomes são divulgados poucas horas antes da libertação e por isso não é possível prever quando o argentino-israelense será solto.

Em contrapartida, o acordo também prevê a libertação de centenas de prisioneiros palestinos, a possibilidade de civis retornarem livremente para o norte da Faixa de Gaza e o aumento no envio de ajuda humanitária para o território.

"Eu acho um acordo ruim. Mas, por outro lado, é preciso tirar do inferno tudo o que for possível. A minha preocupação é que ainda não está claro o que vai acontecer na segunda e na terceira fase. Como isso se dará, quando vão começar as negociações", questiona Itzik.

Hoje aposentado, o argentino não vê a hora de ter a sua família reunida novamente e tem esperança de que esse momento se concretize logo. "Este sábado (1º) vou me internar no hospital porque domingo passarei por um transplante de rim. Quero estar bem de saúde para receber os meus filhos de volta", revela Itzik.