Padilha manda indireta a políticos trumpistas: 'Aqui usamos boné do Brasil'

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, usou um boné do Brasil e deu declarações sobre a "soberania brasileira", na manhã deste sábado (1º), em gesto visto como indireta a políticos bolsonaristas que vestiram o acessório em homenagem a Donald Trump.

O que aconteceu

Ministro usou acessório com tema do Brasil e falou à imprensa antes do início das eleições para presidentes no Congresso. "Tem gente que usa outros bonés, a gente usa o boné do Brasil", disse Padilha durante uma transmissão ao vivo da CNN. Em seguida, se ouviu ao fundo, de um outro presente no local: "Nosso boné não é vermelho".

Orgulho do Brasil, soberania do Brasil. A gente usa o boné do Brasil. Soberania brasileira, ninguém bate continência para bandeira de outro país, não. Aqui é o Brasil dos brasileiros.

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, em declaração à CNN neste sábado (1º)

Ministro explicou origem do boné ao UOL. "Esse boné foi um pedido de uma pessoa do parque Arariba, na zona sul de São Paulo, [que ficou] agoniada de ver parlamentar usando boné de presidentes de outros países, batendo continência para presidentes de outros países (...). E eu falei: 'eu vou comprar uns bonés aí', falei com os ministros que se licenciaram para vir votar que iria levar o boné de orgulho do Brasil", disse à colunista Thaís Bilenky.

Padilha atribuiu a ideia da frase do boné ao novo ministro da Secom. "Pedi ao Sidônio [Palmeira], ele falou, não sou bobo nem nada, e aqui é orgulho do Brasil, o Brasil é dos brasileiros", seguiu Padilha em referência à frase escrita no acessório.

Declaração é vista como provocação a parlamentares bolsonaristas e ao governador de São Paulo. No último dia 20 de janeiro, Tarcísio e outros governadores e deputados aliados a Jair Bolsonaro comemoraram a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com publicações pelas redes sociais. Em um vídeo postado na ocasião, o governador paulista aparece colocando um boné com o slogan de campanha de Trump, "faça a América grande novamente" e diz: "Grande dia".

Tá chegando a hora! Novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade. Todos atentos ao que está por vir? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, em comemoração pela posse de Donald Trump, no último dia 20

Tarcísio de Freitas Imagem: Reprodução/Instagram

Declaração de Padilha ocorreu no Congresso, antes de eleição para presidente da Câmara dos Deputados. O ministro retomou seu mandato de deputado federal para votar no pleito na tarde deste sábado. Na ocasião, ele estava acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana e do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que também usavam o boné com tema do Brasil.