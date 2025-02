Número de mortos por policiais em SP aumenta 60% em 2024

Policiais militares e civis de São Paulo mataram 814 pessoas em 2024, segundo dados da própria Secretaria Estadual de Segurança Pública do estado. O número representa um aumento de 61,51% em relação a 2023, quando foram registradas 504 mortes. Em nota enviada ao UOL, a secretaria disse que "não compactua com desvios de conduta" e que 465 policiais foram presos e outros 310 demitidos ou expulsos em 2023 e 2024.

O que aconteceu

Os dados incluem mortes cometidas por policiais em serviço e de folga, de janeiro a dezembro. A letalidade policial no ano passado, segundo ano da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) também cresceu 93,35% em comparação a 2022, último ano do governo de Rodrigo Garcia (PSDB).

Os números são menores do que os dos dois primeiros anos de João Doria. Em 2019 e 2020, as polícias de São Paulo mataram 1681 pessoas. Os dados se referem ao período da pandemia de covid-19, quando Doria determinou lockdown no estado. Já nos dois primeiros anos da gestão Tarcísio, foram 1318 mortes.

Letalidade policial em São Paulo registrou um salto de 2022 a 2024. De acordo com os dados da SSP, as mortes em ações policiais aumentaram de 421 em 2022 para 814 em 2024, o que representa um crescimento de quase 100%.

A escalada de violência repercutiu nos últimos dois meses do ano, mas número total ainda não havia sido divulgado. Em 5 de novembro, Ryan da Silva Andrade, de 4 anos, foi morto com um tiro durante um confronto policial em uma comunidade de Santos. No dia 20 do mesmo mês, o estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas, 22, foi morto com um tiro de um policial em um hotel na zona sul de São Paulo. Em 1?º de dezembro, um policial foi flagrado jogando um homem de cima de uma ponte na periferia da capital paulista.

Levantamento do UOL mostra que a polícia brasileira mata quase o triplo do que os agentes de segurança de 15 países do G20 somados. Foram 6.393 mortos por policiais em 2023, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. Ao todo, 15 países do G20 somam 2.267 vítimas fatais de policiais.

A Secretaria de Segurança de São Paulo disse que investe em "formação" e "capacitação" para reduzir a letalidade. O órgão ainda afirmou que todos os casos são "rigorosamente investigados" e que 465 policiais foram presos, enquanto outros 310 foram demitidos ou expulsos durante a gestão Tarcísio de Freitas.