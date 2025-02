Neymar diz que retorna ao Santos para voltar a ser feliz

? Santos FC (@SantosFC) February 1, 2025

Inicialmente o atacante acertou com o Santos pelo período de seis meses, mas, na coletiva, deixou aberta a possibilidade de ampliar o vínculo: "É muito cedo para falar de prolongação de vínculo. O Santos me deu a oportunidade de voltar. Obviamente abri mão de muita coisa para estar aqui. Foi um casamento perfeito, momento imaginado por todas as partes e aconteceu. Fazer um contrato de seis meses, que obviamente pode ser prolongado. Não sabemos o dia de amanhã, pois, há duas semanas, nem imaginava estar aqui. Não quer dizer que vou embora em seis meses. Mas é um contrato de seis meses que pode ser prolongado".

O que Neymar deixou claro na entrevista é que o retorno ao Santos tem, para ele, um objetivo claro: voltar a ser feliz. "Voltei para jogar e ser feliz, fazer gols e ajudar o Santos. Abriram a porta e estou feliz. Espero ajudar", concluiu.