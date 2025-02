Nem sempre agradaremos a todos; por vezes será exigido posicionamento corajoso, diz Alcolumbre

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse neste sábado, 1º, que o Congresso deve ser "porta-voz" do sentimento dos brasileiros. Para Alcolumbre, o objetivo dos parlamentares em facilitar a vida do cidadão exigirá por vezes um posicionamento corajoso perante o governo, o Judiciário, a mídia ou o mercado. "Nem sempre agradaremos a todos", declarou após ser eleito com 73 votos.

"É importante que seja dito: este Senado Federal, este Congresso Nacional, não vai se omitir nem vacilar para tomar as decisões que melhorem a vida das pessoas. Antes de cada enfrentamento, cada votação sensível, uma pergunta deverá ecoar em nossas mentes: esse projeto ajuda ou atrapalha o povo?", apontou.

Alcolumbre disse também que o Brasil clama por pacificação e um ambiente de respeito e cordialidade, onde as diferenças sejam vistas como oportunidades de crescimento.

"Nosso compromisso enquanto instituição, o sentido de nossos mandatos, é buscar atender aos anseios do cidadão, daquele que está fora deste Plenário, observando os políticos de um modo geral e tentando enxergar quando uma política pública vai impactar positivamente a sua vida", disse.