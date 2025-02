Mãe teve 4 filhos no mesmo dia, em anos diferentes: 'Fazíamos bolo grande'

A história de Maristela Prestes, 55, de Santo Ângelo (RS), tem uma coincidência improvável.

Quatro de seus cinco filhos nasceram na mesma data, em 9 de março, em anos diferentes. Foram três gestações —uma delas gemelar— e a via de parto foi normal em todas as vezes.

"A gente fazia um bolo grande, colocava as velinhas de cada um e comprava uma lembrancinha para cada", disse Maristela, que sempre fez questão de comemorar a vida dos filhos.

Os quatro de 9 de março

Ethiane, a mais velha, nasceu em 9 de março de 1984. Natiane e Natieli —as gêmeas—, em 9 de março de 1988. Igor, o último da leva, em 9 de março de 1990.

Documentos dos filhos mostram que eles nasceram na mesma data, em anos diferentes Imagem: Arquivo pessoal

Nenhum dos filhos veio de forma planejada. Muito pelo contrário. Em sua primeira gestação, a mãe tinha apenas 15 anos de idade. "Eu era uma criança. Foi meu primeiro namorado", contou ao UOL.

Após um curto período de dois anos de relacionamento, se separaram.

Um tempo depois, ela se relacionou com o pai das gêmeas. "Eu fiquei meio revoltada com a gestação, então nem fiz pré-natal. Naquela época não era como hoje. Então só descobri que eram duas na hora do parto." O pai de Igor também não foi o mesmo da gestação anterior.

Festinha era com bolo grande para os 4 filhos Imagem: Arquivo pessoal

Stephanie, a mais nova, quase nasceu em um dia 9 também, mas de dezembro. A pedido da mãe, o médico antecipou o parto para acabar com a tradição do número, deixando para o dia 8/12.

"Era uma coisa que me incomodava", disse a mãe. Maristela nasceu em um dia 19. "Chega de nove", completou.

Este foi o único parto por cesariana, escolhido por ela para fazer a cirurgia de laqueadura.

Maristela conta que as gestações duravam o período de tempo normal, com o parto ocorrendo entre 40 e 41 semanas. "Foi tudo bem normal mesmo", disse. O caso é visto como uma coincidência pelos médicos.

Filhos gostam de celebrar a data juntos Imagem: Arquivo pessoal

'Para mim, era normal'

Maristela conta que a data igual causava curiosidade. Pessoas, surpresas, perguntavam coisas como "nossa, mas são todos do mesmo dia?".

"Para mim, era normal, mas fui me acostumando com a ideia de que não era tanto assim", conta.

Irmãos comemoram aniversário juntos; data nunca passa batido, diz a mãe Imagem: Arquivo pessoal

Nem todas as crianças gostavam da coincidência. Igor, o mais novo, detestava dividir a data com as irmãs e passou a infância desejando que as tradicionais festinhas não acontecessem. "Ele queria só o presente, mas dispensava a festa", contou a mãe.

Com o tempo, isso mudou. E, segundo Maristela, hoje ele adora comemorar o aniversário com as irmãs. "Essa data nunca passou despercebida. Reunimos a família e todos ganham presentes, como antigamente."