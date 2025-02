Mulher bate recorde após 2 meses com rim de porco: 'Absolutamente normal'

Uma mulher dos Estados Unidos atingiu um marco no último sábado (25) e se tornou a receptora de órgão de porco com maior tempo de vida.

O que aconteceu

Towana Looney, de 53 anos e moradora do Alabama, está há mais de 65 dias com seu novo rim. Em novembro do ano passado, ela se tornou a quinta pessoa do mundo a receber um transplante de órgãos de porco, uma prática na medicina ainda muito experimental.

A mulher diz estar saudável e cheio de energia após mais de dois meses da cirurgia. "Eu sou uma supermulher", disse à The Associated Press, enquanto ria sobre ultrapassar os membros da família em longas caminhadas pela cidade de Nova York.

O médico Robert Montgomery, da NYU Langone Health, disse que a função renal da paciente está ''absolutamente normal''. Os médicos esperam que ela possa deixar Nova York — onde está morando temporariamente para exames pós-transplante — para sua casa em Gadsden, Alabama, em cerca de um mês, segundo a AP.

Ela aguardava por um rim humano desde 2017. Looney doou um de seus rins para a mãe em 1999 e estava há oito anos em diálise depois que uma complicação durante a gravidez danificou o rim que lhe restava. Apesar da espera, não conseguiu encontrar um doador compatível.

Apenas outros quatro americanos receberam órgãos de porcos geneticamente modificados. Dois deles foram transplantados com corações e os outros dois com rins. Nenhum deles viveu mais do que dois meses.

Médicos se dizem otimistas com desempenho de Towana. Cientistas estão fazendo testes e alterando geneticamente porcos para que seus órgãos sejam ''mais humanos'', com o objetivo de lidar com uma futura grave escassez de órgãos de pessoas.