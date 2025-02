Kit de massinha Play-Doh está por R$ 39: 'Perfeito para aprender as letras'

E se além de divertir, as massinhas ajudassem no aprendizado das crianças? Essa é a promessa desse kit da Play-Doh que encontramos. O conjunto de massinhas com formas para modelar é divertido, educativo e têm feito sucesso entre consumidores.

Detalhamos adiante o que o fabricante diz sobre esse produto e avaliações de quem o comprou. E ainda é um bom momento para comprar, porque ele está com 22% de desconto, saindo por R$ 39.

O que a Play-Doh diz sobre esse produto?

Recomendado para crianças com idade acima de três anos;

São 26 moldes de letras para formar palavras;

Inclui seis potes de massa de modelar colorida, cada um com 28 g;

Ajuda a desenvolver habilidades motoras e a criatividade das crianças;

É atóxica e contém trigo.

O que diz quem comprou o conjunto de massinha?

Os consumidores já registraram mais de 2.100 avaliações desse produto na Amazon. A maioria deles (86%) deu a nota máxima, de cinco estrelas.

Amei muito. Perfeito para a criança aprender as letras. Veio bem embalado.

Adriana

É preciso manter dentro dos potinhos quando não utilizadas, pois assim duram muito tempo. Meu filho amou. É excelente para a criança que está aprendendo as letras do alfabeto.

Gleice

Sou professora e amo essas forminhas. A massinha não gruda dentro dos buraquinhos e a criança segura fazendo o movimento de pinça. A letra, depois de feita pela forminha, fica com 2,5 centímetros, então é o tamanho perfeito para que cada criança não precise de muita massinha e ainda consiga formar palavras grandes ou frases, usando apenas a mesa da sala de aula.

Isadora Norkus

Pontos de atenção

Porém, nem todos os consumidores ficaram satisfeitos com o produto. As principais reclamações são sobre o tamanho dos potes de massa e o cheiro. Outros ainda dizem que a caixa foi entregue com avarias.

A massinha é ótima e o preço é bom, mas a caixa veio toda amassada e rasgada. Como a gente faz para dar um presente assim? Fiquei chateada com a compra.

Beatriz Tavares

É um produto que claramente agrada as crianças e elas conseguem brincar por algum tempo. Mas o cheiro é bem desagradável, suja bastante as paredes e as forminhas que acompanham quase não funcionam com essa massinha. Não me arrependo da compra, mas não compraria novamente.

Douglas Fischer

Os potinhos são muito pequenos. Fiquei decepcionada.

Juliana Brossi

