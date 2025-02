Marginal Tietê amanhece alagada e com pontos de interdição após fortes chuvas

O Rio Tietê, em São Paulo, transbordou por conta das fortes chuvas desta sexta-feira, 31, e a Marginal Tietê tem alagamentos intransitáveis em diversos pontos, em ambos os sentidos, na manhã deste sábado, 1º de fevereiro. A informação é da Defesa Civil de São Paulo.

Ao todo, são oito pontos de alagamento em pistas da Marginal Tietê, que é uma das principais vias da capital paulista e de quem vem de outros municípios. Ela liga o Cebolão, na zona oeste da capital, à Rodovia Ayrton Senna, na zona leste.

Confira os pontos alagados, conforme a Defesa Civil do Estado:

Ponte da Casa Verde, nas pistas local e central, sentido Cebolão;

Ponte das Bandeiras, em Santana, nas pistas local, expressa e central, sentido Cebolão;

Ponte do Piqueri, na Lapa, na pista local sentido Rodovia Ayrton Senna;

Ponte Atílio Fontana, na Lapa, na pista local, sentido Rodovia Ayrton Senna;

Ponte Freguesia do Ó, na Lapa, na pista central, sentido Ayrton Senna.

O Estadão procurou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para mais detalhes sobre os pontos intransitáveis e as rotas alternativas, mas ainda não recebeu resposta.

A Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos nesta sexta, com alerta severo para chuva - emitido novamente no sistema broadcast da Defesa Civil do Estado, que envia notificação aos celulares que estão no perímetro de risco.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEM) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 24 horas, choveu mais de 120 milímetros em alguns pontos da Grande São Paulo, como em Caieiras e Ferraz de Vasconcelos. O valor é quase a metade do esperado para todo o mês de janeiro na região (258 milímetros, conforme a Prefeitura de São Paulo).

O temporal começou no centro, mas se espalhou para as outras regiões da capital durante a noite. Segundo a Defesa Civil estadual, a Granja Viana, em Cotia, e Embu das Artes e Itapecerica da Serra também registravam chuva muito forte por volta das 21h.

Depois o temporal passou a atingir as cidades do ABC. Celulares que estavam em Santo André, São Bernardo e São Caetano receberam os alertas sonoros entre 23h05 e 23h10.

Durante a tarde e o começo da noite, também choveu em diversas áreas do interior e do litoral. No Guarujá, segundo a Defesa Civil Municipal, houve três chamados para deslizamentos de terra.