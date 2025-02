Marcos Pontes: Bolsonaro é líder único, tenho orgulho de chamá-lo de amigo

Ao defender sua candidatura à presidência do Senado, feita à revelia do PL, o senador Marcos Pontes (SP) disse neste sábado, 1º, que sua postura é inspirada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorreu à presidência da Câmara enquanto era deputado por quatro vezes, derrotado em todas.

"Essa eleição é muito importante e candidatura teve inspiração na atitude corajosa de Bolsonaro que concorreu quatro vezes a presidente da Câmara, sempre isolado, sempre combatido e nunca desistiu", disse da tributa o ex-ministro de Bolsonaro, afirmando ainda ser profundamente grato ao ex-presidente e o chamando de amigo. Ele foi o primeiro dos candidatos a discursar para os colegas que se reúnem para escolher o próximo presidente do Senado.

"Bolsonaro é líder único e tenho orgulho de chamá-lo de amigo. Amigos de verdade não concordam em tudo, mas sempre querem o bem um para outro", afirmou Pontes, para quem o Brasil clama por mudanças, diante do povo "aflito". "O Brasil precisa de Senado com coragem e compromisso, vamos liderar juntos essa transformação", afirmou.

Ele ainda disse lamentar o "inconveniente" aos colegas que se sentiram desconfortáveis com sua candidatura. O PL apoia a eleição de Davi Alcolumbre (União-AP) ao posto. "Minha missão sempre será de ajudar os outros", declarou Marcos Pontes.

O astronauta disse ainda que, se eleito, vai tirar da gaveta pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e "devolver à liberdade cidadãos injustamente perseguidos" pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.