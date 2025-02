Marcos do Val e Soraya retiram candidatura à presidência do Senado

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou a retirada de sua candidatura ao comando do Senado, alegando censura e perseguição política. Segundo ele, não houve condições para uma disputa democrática.

Em seu discurso, Do Val afirmou que sua candidatura não ocorreu de forma legítima e que o processo eleitoral da Casa estaria comprometido. Ele também apresentou uma série de alegações e denúncias que, segundo ele, influenciaram sua decisão.

Por sua vez, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) anunciou que não seguirá na disputa pelo comando do Senado. Única mulher na corrida, ela afirmou que sua saída não representa desistência ou covardia.Segundo a parlamentar, a decisão foi tomada com base em uma estratégia pragmática.

O que aconteceu

Duval denuncia censura e perseguição política. O senador afirmou que há dois anos sofre restrições, com bloqueio de redes sociais, salários embargados e multas milionárias, além de ser monitorado por suas falas na tribuna.

Punições violariam a Constituição. Ele alegou que as sanções impostas a ele ferem artigos que garantem liberdade de expressão e imunidade parlamentar, além de citar a suspensão de seu passaporte como violação ao direito de ir e vir.

Críticas a Alexandre de Moraes. Duval acusou o ministro do STF de abuso de poder, mencionando invasões em seu gabinete e residência sem justificativa, e classificou suas ações como uma "ditadura da toga".

Omissão do Senado foi alvo de críticas. O senador afirmou que a Casa não o defendeu durante o período de perseguição, sendo conivente com os ataques que sofreu.

Candidatura teria sido ocultada. Ele questionou a transparência do processo, afirmando que sua postulação à presidência do Senado foi deliberadamente escondida da imprensa e de seus colegas.

Ameaças e perseguição foram mencionadas. Duval relatou que recebeu ameaças de morte, sem detalhar a origem ou os responsáveis.

Acusações de manipulação nas redes e eleições. O senador denunciou a interferência de um ministro no pleito e alegou que algoritmos foram manipulados para incentivar manifestações em Brasília, dizendo possuir documentos que comprovam suas acusações.

Marcos Do Val e o ex-presidente Jair Bolsonaro Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Quem é Marcos do Val

Marcos do Val foi eleito na onda bolsonarista. Em 2018, ele recebeu 863.359 votos pelo PPS (atual Cidadania) e, um ano depois, migrou para o Podemos. Antes da política, prestou serviço militar e deu aulas de defesa pessoal para forças de segurança internacionais.

O senador se envolveu em polêmica com Bolsonaro. Em 2023, afirmou ter sido coagido pelo ex-presidente para participar de uma tentativa de golpe, mas negou a acusação no mesmo dia. Posteriormente, foi alvo de uma operação da Polícia Federal.

Do Val teve bens bloqueados e redes suspensas. No ano passado, seu passaporte foi apreendido, contas bancárias foram bloqueadas e redes sociais suspensas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de uma investigação sobre ataques a agentes da PF.

Sua atuação no Senado inclui mais de cem projetos. O senador é autor único de 112 propostas legislativas que ainda estão em tramitação. Sua candidatura à presidência do Senado não recebeu apoio oficial do Podemos.

*Com informações da Estadão Conteúdo