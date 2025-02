Lula parabeniza Motta e fala em ampliar parceria 'exitosa' entre Executivo e Legislativo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota na noite deste sábado, 1º, parabenizando o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) pela eleição à presidência da Câmara. Motta foi eleito para o cargo neste sábado, com 444 votos. Lula fala em ampliar a parceria "exitosa" entre os poderes Executivo e Legislativo agora na gestão do parlamentar paraibano. Mais cedo, Lula também parabenizou o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que será o novo presidente do Senado. Alcolumbre obteve amplo apoio, 73 votos ao todo.

"Parabenizo o deputado Hugo Motta pela sua eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental", escreveu Lula.