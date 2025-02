Eleito presidente do Senado, Alcolumbre recebe ligações de Lula e Bolsonaro

Assim que foi eleito novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre recebeu uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na sequência, ele atendeu o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Randolfe Rodrigues (PT-AP) passou o telefone para Alcolumbre. Logo após a eleição do novo presidente do Congresso, o petista ligou para o presidente Lula e passou a ligação para Alcolumbre que falou por Lula por alguns minutos. Lula deve se reunir com o novo presidente do Senado já na próxima segunda-feira (3)

Em seguida, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) colocou o pai para falar com o novo presidente do Senado. Alcolumbre foi presidente do da Casa Alta durante parte do mandato do ex-presidente e foi apoiado pelo PL, assim como pelo PT.

Lula parabeniza Davi Alcolumbre pela vitória no Senado. Em sua conta oficial no X (ex-Twitter) o presidente enviou suas felicitações ao novo presidente do Senado, destacando a importância da harmonia institucional para o crescimento do país. Ele reiterou seu compromisso de trabalhar junto a Alcolumbre pela defesa da democracia e pela construção de um Brasil mais desenvolvido e justo.

Gilmar Mendes também parabeniza Alcolumbre. O ministro do STF, Gilmar Mendes, expressou seu reconhecimento pela vitória de Alcolumbre, além de saudar o trabalho de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em seus dois mandatos à frente do Senado. Mendes desejou sucesso ao novo presidente na sua nova função.

Alcolumbre foi eleito com ampla vantagem. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) venceu a eleição para a presidência do Senado com 73 votos, contra 4 para Marcos Pontes (PL-SP) e 4 para Eduardo Girão (Novo-CE).

Parabéns ao senador @davialcolumbre pelo novo mandato na Presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com? -- Lula (@LulaOficial) February 1, 2025

Franco favorito, Alcolumbre derrotou dissidente do PL e senador do Novo. Apesar de o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter decidido apoiar o senador amapaense.

Alcolumbre abordou a controvérsia sobre emendas parlamentares. Em discurso, o senador tratou do recente impasse envolvendo o bloqueio de recursos do orçamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e suas implicações para o Legislativo.

Parabenizo @rodrigopacheco pelos dois mandatos como Presidente do Senado. Com serenidade e espírito público, liderou o Congresso Nacional em momentos desafiadores da nossa democracia. Congratulo também @davialcolumbre pela vitória na eleição de hoje. Faço votos de muito sucesso! -- Gilmar Mendes (@gilmarmendes) February 1, 2025

Soraya e Do Val desistem de candidatura. Enquanto Marcos do Val (Podemos-ES) alegou censura ao desistir de sua candidatura, Soraya Thronicke (Podemos-MS), única mulher na corrida, afirmou que sua saída não representou desistência ou covardia. Segundo a parlamentar, a decisão foi tomada com base em uma estratégia pragmática.