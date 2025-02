Lula liga para Alcolumbre e chama novo presidente do Senado ao Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou brevemente com o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), logo após a votação que deu a vitória do amapaense na eleição para o comando da Casa.

Lula falou com Alcolumbre por meio de um telefonema intermediado pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso. Na conversa, Lula pediu um encontro com o novo chefe do Senado na segunda-feira, e Alcolumbre respondeu que sua agenda está "inteiramente disponível" ao presidente.

A reunião deve ocorrer na segunda-feira. "O presidente deverá relatar (a Alcolumbre) quais são as prioridades para o governo no Congresso. Nós, particularmente, vamos retomar o diálogo para a votação do comitê do orçamento. Temos temas da agenda econômica para dar continuidade aos números expressivos que temos tido no Brasil", declarou Randolfe ao Estadão.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também falou com Alcolumbre após sacramentada a eleição do senador para a presidência. A ligação foi intermediada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente.

os discursos antes e após a votação, Alcolumbre buscou se equilibrar entre acenos ao governo e a opositores. Ao passo que se comprometeu a trabalhar em harmonia com os demais Poderes, marcou posição ao delimitar a necessidade de "respeito às prerrogativas do Legislativo".

Ele disse que pretende conduzir os trabalhos no sentido de ser um "porta-voz" dos brasileiros, o que "exigirá comportamento corajoso perante governo, Judiciário, mídia e mercado". "Nem sempre agradaremos a todos", afirmou.

Alcolumbre assume a presidência do Congresso brasileiro sob a pressão de investigações sobre desvios de emendas. Ele foi um dos principais articuladores do que foi chamado de orçamento secreto. Agora, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem imposto derrotas ao Congresso no sentido de cobrar medidas de controle e transparência para o envio de verbas.

Em nota oficial após a eleição no Senado, Lula afirmou que "um País cresce quando as instituições atuam em harmonia" e afirmou que seguirá trabalhando ao lado do parlamentar "na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro."