Lira e Pacheco escolheram sucessores, mas não são de seus partidos; entenda

Os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), escolheram apoiar aliados de outros partidos para sucedê-los no próximo biênio. O deputado Hugo Motta, do Republicanos, e o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, são os candidatos favoritos na eleição deste sábado, com a chancela de seus antecessores e de quase todos os partidos do Congresso.

O que aconteceu

Hugo Motta não foi a primeira opção. O líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), era apontado como o favorito de Lira, já que os dois são próximos e mantêm uma relação de amizade.

Cenário na Câmara teve reviravolta. Em setembro, o deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, desistiu da disputa e anunciou que apoiaria Motta, que é do seu partido. Na ocasião, ele disse que recebeu "um apelo" de líderes de vários partidos por uma solução consensual e que unificasse a Casa.

Anúncio foi oficializado em outubro. Lira informou que seu candidato seria Motta, visto como um nome capaz de unir do PT ao PL. "Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez", disse o presidente da Câmara.

Apesar de não serem filiados ao mesmo partido, Lira e Motta são aliados. Ao anunciar o apoio, o presidente da Câmara classificou o sucessor como "um deputado experiente que viveu e vive de perto os desafios que perpassam" a gestão.

Os dois estiveram juntos durante um jantar na segunda-feira (27), em São Paulo, com parlamentares e lideranças partidárias. O evento foi organizado pelo presidente estadual do PP, deputado Maurício Neves, para reforçar a campanha de Motta.

O deputado que assume e o que deixa a presidência da Câmara são do mesmo grupo político. Lira e Motta integraram a tropa de choque de Eduardo Cunha. Eles foram dois dos poucos que permaneceram fiéis até o último minuto.

No Senado, houve uma troca de apoios. Davi Alcolumbre já comandou a Casa e escolheu Pacheco como candidato para a sucessão em 2021. Sendo assim, o senador mineiro retribuiu o apoio neste ano.

Pacheco preferiu Alcolumbre contra um nome de seu partido. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) também tinha a intenção de disputar a eleição. Pacheco, no entanto, disse que apoiaria o senador do União Brasil, conforme já tinham acordado anteriormente.

A dupla esteve unida em todos os momentos. Prova da dobradinha é que foi entregue a Alcolumbre a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado.

A senadora Eliziane tem todos os predicados, tem todo o meu respeito, mas ela própria reconhece e aceita a minha posição de apoio ao senador Davi Alcolumbre por tudo o que nós construímos, pelo fato de eu o ter sucedido com o apoio muito veemente do Davi naquele momento.

Rodrigo Pacheco, em conversa com jornalistas em novembro

Outros candidatos

Além de Motta, há outros dois candidatos à presidência da Câmara. Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) disputam o cargo, mas as chances são quase nulas.

Também há "azarões" no Senado. Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) estão na corrida contra Davi Alcolumbre, que tem apoio declarado de 11 dos 12 partidos com cadeiras no Senado.