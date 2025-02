Libertação de refém israelense traz alívio para a família, mas destino de esposa e filhos é desconhecido

JERUSALÉM (Reuters) - A família do refém israelense Yarden Bibas expressou alívio neste sábado, após ele ser libertado junto com outros dois reféns pelo Hamas, mas disse que a casa da família continua incompleta.

Yarden, sua esposa Shiri e os filhos Ariel, hoje com 5 anos, e Kfir, hoje com 2 anos, foram sequestrados em sua casa perto de Gaza, entre as cerca de 250 pessoas tomadas por militantes palestinos durante o ataque de 7 de outubro de 2023 e levadas para o enclave costeiro.

Shiri e as crianças não estavam entre as pessoas libertadas.

O bebê Kfir tinha apenas nove meses de idade quando foi sequestrado. Imagens do ataque de 2023 mostraram uma Shiri aterrorizada, segurando seus dois filhos com força e sendo levada pelos militantes.

"Um quarto do nosso coração voltou para nós depois de 15 longos meses. Não há palavras para descrever o alívio de segurar Yarden em nossas mãos, abraçá-lo e ouvir sua voz", disse a família Bibas em um comunicado.

"Yarden voltou para casa, mas a casa continua incompleta."

O israelense-americano Keith Siegel e o israelense-francês Ofer Calderon também foram libertados. Israel também soltou 183 prisioneiros e detentos palestinos que estavam em prisões israelenses.

O Hamas disse no final de 2023 que Shiri e as crianças haviam sido mortas por bombardeios israelenses em Gaza, parte da intensa resposta militar ao ataque de outubro de 2023.

(Reportagem de Alexander Cornwell)