Jaques: presidente do Senado tem de ser acima de tudo conciliador para azeitar relações

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse neste sábado, 1º, que o próximo presidente da Casa Alta deve ser "acima de tudo" um conciliador para azeitar as relações dentro do Senado. Jaques lembrou que o PT já declarou apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP), que deve ser confirmado na sessão de hoje o próximo presidente do Senado.

"PT já colocou apoio à candidatura de Davi, que espero que tenha à frente da Casa postura semelhante à sua excelência (Pacheco). Ele tem que ser acima de tudo conciliador para azeitar as relações dentro da Casa", disse Jaques.

O líder do governo no Senado ainda desejou sorte para o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em sua próxima missão, "seja na planície ou qualquer outro posto". "Tenho certeza que tem inteligência e sobriedade para encarar qualquer posição", afirmou.