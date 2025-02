Israel iniciará na segunda em Washington negociações sobre segunda fase da trégua em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, iniciará na segunda-feira, durante sua visita a Washington, nos EUA, as negociações sobre a segunda fase da trégua na Faixa de Gaza, informou neste sábado (1º) seu gabinete.

Netanyahu "conversou esta tarde com o enviado especial americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Ambos concordaram que as negociações para a segunda fase do acordo sobre os reféns começarão quando se reunirem em Washington na segunda-feira", diz o comunicado do gabinete do líder israelense.

