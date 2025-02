Incêndio atinge contêineres usados como moradias em Porto Alegre (RS)

Um incêndio atingiu um conjunto de contêineres usados como moradia no bairro Partenon, em Porto Alegre (RS), neste sábado (1º).

O que aconteceu

Perda "total" do prédio, segundo o Corpo de Bombeiros. As 41 kitnets do conjunto foram comprometidas pelas chamas.

Incêndio começou às 14h22. A corporação informou que ainda não há causa do incêndio e nem informação sobre vítimas.

Cinco caminhões foram empenhados para a ocorrência. Os bombeiros ainda disseram que o incêndio está em fase de "rescaldo".

Local contava com isolamento térmico. Segundo o site "Housing RS", os contêineres contavam com isolamento térmico e acústico não inflamável. Cada quarto é mobiliado com cama, colchão, cadeira, roupeiro, escrivaninha, banheiro privado com chuveiro elétrico, frigobar e fogão de duas bocas.