Motta votou com governo em pautas econômicas e foi contra esquerda no resto

Eleito presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) votou com o governo Lula em quatro de cada cinco projetos que foram a plenário (81% das vezes), de acordo com levantamento do UOL.

O que aconteceu

A fidelidade de Motta ao governo é maior em temas econômicos. Em outras áreas, o novo presidente da Câmara não acompanhou o posicionamento do Palácio do Planalto em vários projetos.

O marco temporal é um exemplo de tema em que Motta divergiu do governo Lula. O presidente Lula (PT) tem na questão da demarcação das terras indígenas uma bandeira internacional, mas viu Motta se alinhar aos ruralistas para derrotar o governo. Na proposta, os povos indígenas só podem reivindicar terras ocupadas na data de promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

A reforma do ensino médio não contou com o apoio de Motta. O parlamentar acompanhou a oposição e ajudou a aprovar uma proposta diferente da que era defendida pelo Ministério da Educação.

Motta votou 129 vezes na atual legislatura. Os posicionamentos dele foram os seguintes:

104 votos com o governo (81%);

25 votos contra o governo (19%).

O alinhamento de Motta com o governo é maior do que o de alguns deputados da esquerda. Sâmia Bomfim (PSOL-SP) esteve com o governo em 77,4% das votações. Glauber Braga (PSOL-RJ) foi ainda menos fiel, com 76,1% de votos seguindo a orientação do governo.

Plenário da Câmara aprova urgência da votação do arcabouço fiscal Imagem: 17.mai.2023 - Ton Molina/Estadão Conteúdo

Defesa da pauta econômica

Assim como a maioria dos deputados do centrão, Motta se aliou a Fernando Haddad na agenda econômica. O novo presidente da Câmara foi favorável à reforma tributária, ao arcabouço fiscal e ao corte de gastos.

Motta mostrou mais rigor fiscal até do que o governo em uma ocasião. O Planalto queria que despesas com ciência, tecnologia e inovação ficassem fora do teto de gastos do arcabouço. Motta foi contra e viu sua tese prevalecer no plenário.

Apoio a Bolsonaro em 2022

Apesar do alinhamento com o governo, Motta fez campanha por Jair Bolsonaro na última eleição. Ele é filiado ao mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O partido, entretanto, se diz independente. Sigla é representada pelo ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), mas não garante apoio em votações nem se posicionou com relação às eleições de 2026.

O parlamentar não estava no plenário durante a taxação de grandes fortunas. Trata-se de uma bandeira histórica da esquerda e que acabou derrotada por 262 votos contra e 136 a favor. O Republicanos foi contra o projeto.

Veja, abaixo, alguns votos de Motta: