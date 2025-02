Hugo Motta é eleito presidente da Câmara dos Deputados com amplo apoio

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - Deputados confirmaram neste sábado a já esperada eleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para presidente da Câmara pelos próximos dois anos, com um amplo leque de apoio que reuniu em torno do parlamentar tanto o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o PL, principal partido da oposição.

Com 444 votos de um total de 513 e o apoio de um bloco com 17 dos 20 partidos com representação na Câmara, deputados elegeram o paraibano de 35 anos, escolhido a dedo pelo até então presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Para ser eleito presidente, o parlamentar precisava receber ao menos 257 votos no primeiro turno ou a maioria simples dos deputados no segundo turno, que não foi necessário neste sábado.

A expectativa é que Motta siga o estilo de Lira no comando da Casa, que vem progressivamente aumentando seu controle sobre o Orçamento.

"Vamos fortalecer institucionalmente a Câmara, manter a sua autonomia e independência em relação aos demais Poderes", disse Motta, em discurso pouco antes da votação que resultou em sua eleição para presidente da Casa.

"Queremos uma Câmara forte, com a garantia de nossas prerrogativas e em defesa da nossa imunidade parlamentar."

Fontes próximas ao deputado, conhecido por cultivar um bom trânsito com os mais variados setores da política, afirmam que ele não deve oferecer dificuldades ao governo e deve auxiliá-lo nas pautas econômicas consideradas prioritárias, como projeto de isenção do imposto de renda aos que ganham até 5 mil reais por mês, a tributação sobre os chamados super ricos e a reforma da previdência dos militares, além de eventuais novas medidas fiscais a serem editadas pelo Executivo.

O novo presidente da Câmara, que já está no quarto mandato, iniciou sua carreira política em Brasília sob a tutela de outro presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ), que, em 2016, liderou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, sucessora escolhida por Lula após seus dois primeiros mandatos.

Em 2015, Motta foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou denúncias de corrupção na Petrobras e, em 2023, foi relator da PEC dos Precatórios, segundo a Agência Câmara de Notícias.

Além dele, também concorreram à Presidência da Câmara, como candidatos avulsos, os deputados Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

Hattem obteve 31 votos, enquanto Vieira recebeu 22.

(Reportagem adicional de Ricardo Brito)