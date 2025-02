Horst Köhler, ex-presidente alemão e chefe do FMI, morre aos 81 anos

BERLIM (Reuters) - Horst Köhler, ex-presidente da Alemanha entre 2004 e 2010 e respeitado formulador de políticas globais, com interesse particular na África, faleceu neste sábado após uma breve doença, aos 81 anos de idade, segundo comunicado do gabinete presidencial.

Nascido em 1943 na Polônia ocupada pelos alemães, Köhler passou a maior parte de seus primeiros anos vivendo em campos de refugiados com a família antes de se estabelecer em Ludwigsburg, em Baden-Wuerttemberg.

Economista de formação e membro do Partido Democrata Cristão, chegou ao cargo de vice-ministro das Finanças no governo do ex-chanceler Helmut Kohl, desempenhando um papel fundamental na introdução do marco alemão ocidental na Alemanha Oriental após o colapso do regime comunista em 1990.

Köhler tornou-se diretor administrativo do Fundo Monetário Internacional em 2000 e ocupou o cargo por quatro anos antes de ser indicado para a Presidência em 2004.

Como presidente, não hesitou em desafiar o governo ao dissolver o Parlamento em 2005 para convocar novas eleições e acusar a então chanceler Angela Merkel em 2007 de não preparar o país suficientemente para a globalização.

Ele deixou o cargo um ano após o início do seu segundo mandato, no entanto, depois de ser criticado por declarar em uma entrevista de rádio que ações militares do Exército alemão no exterior também serviam aos interesses econômicos do país.

Ainda assim, apesar de ter sido um personagem amplamente desconhecido antes de assumir a Presidência, Köhler rapidamente se garantiu nas pesquisas de opinião e foi uma das figuras políticas mais populares da Alemanha.

"Foi sua crença na força de nosso país e na energia e criatividade de seu povo que lhe permitiu conquistar tantos corações", disse o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, em uma declaração neste sábado.

(Reportagem de Victoria Waldersee)