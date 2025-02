Homem é preso por agredir e deixar a mãe sem comida em PE

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra a própria mãe idosa em Carpina (PE) nesta sexta-feira (31).

O que aconteceu

O homem foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Carpina, pelos crimes de lesão corporal por violência doméstica e maus-tratos contra a idosa, que não teve a idade revelada.

Denúncia da assistência social. A ação da polícia aconteceu após o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) informar que a senhora poderia estar sofrendo abusos do próprio filho.

"Condições desumanas", diz a polícia. No local, a polícia encontrou a idosa sem se alimentar há sete dias, sem banho há mais de quinze, e com um hematoma no olho, resultado de uma agressão sofrida.

Idosa vivia nessa situação há mais de seis meses, segundo a corporação. O suspeito estava com o cartão do benefício da vítima, que expressou seu desejo de não morar mais com o próprio filho.

O UOL tenta localizar a defesa do acusado. O espaço segue aberto para manifestação.