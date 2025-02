Hamas liberta mais dois reféns, incluindo um franco-israelense

O Hamas libertou neste sábado (1°) dois reféns que mantinha desde 7 de outubro de 2023, entre eles, o franco-israelense Ofer Calderon, como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Ofer Calderon e Yarden Bibas foram entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Khan Younis, no sul de Gaza, de acordo com imagens de televisão ao vivo. O Exército israelense confirmou posteriormente que estava com os dois homens.

O nome de um terceiro refém, o israelense-americano Keith Siegel, está na lista de pessoas que serão libertadas nesta quarta troca de prisioneiros e reféns desde o início da trégua em Gaza. Espera-se que ele seja libertado mais tarde em outra cidade da Faixa de Gaza.

Segundo o Hamas, Israel deve liberar, do seu lado, 182 prisioneiros palestinos.

Ofer Calderon, de 54 anos, e seus dois filhos, Erez e Sahar, foram sequestrados do Kibutz Nir Oz em 7 de outubro de 2023. Erez, então com 12 anos, e Sahar, com 16, foram libertados em novembro de 2023, durante o primeiro acordo de trégua entre o Hamas e Israel.

Suspeita sobre morte da família

Yarden Bibas foi sequestrado junto com sua esposa e seus dois filhos pequenos, Kfir e Ariel, que tinham apenas nove meses e quatro anos, respectivamente, quando foram sequestrados.

O fato de ele ter sido libertado antes do resto de sua família sugere que eles foram mortos em cativeiro, como anunciado pelo Hamas no final de 2023. O movimento palestino culpou um bombardeio do Exército israelense pelas mortes, mas ainda não houve nenhuma declaração oficial sobre eles.

Dezessete dos 33 reféns israelenses que seriam libertados durante a primeira fase do cessar-fogo, programada para durar seis semanas, já retornaram a Israel.

As negociações devem começar na próxima terça-feira para a libertação de mais de 60 reféns adicionais e a retirada do Exército israelense de Gaza, sob a segunda fase do acordo de cessar-fogo.

(Com Reuters)