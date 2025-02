Ex-jogador do Botafogo é assaltado e deixado de cueca no Rio

O ex-jogador Márcio Gomes, que já atuou pelo Botafogo, foi assaltado em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio, na sexta-feira, 31. Os criminosos levaram até a calça do ex-atleta, de 44 anos.

Câmeras de monitoramento na Rua Antônio Cardoso Leal, centro de Nilópolis, registraram o crime. A vítima estava em um carro branco estacionado, quando foi surpreendido pelos assaltantes, que chegam em um carro cinza.

As imagens mostram que Marcio desce do carro, mas a chave do veículo parece ter ficado presa à sua calça. Os criminosos obrigam o ex-atleta a tirar a calça, ele cai no chão e os ladrões arrancam a peça com violência. A vítima fica de cueca.

De acordo com os investigadores da 57ª Delegacia de Polícia de Nilópolis, o veículo ainda não foi localizado e ninguém foi preso. As autoridades estão analisando as imagens das câmeras para identificar os criminosos.

Marcio foi revelado nas categorias de base do Botafogo e atuou como titular na campanha do acesso da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro em 2003. O meia também atuou no Volta Redonda, América (RJ), entre outros clubes no Rio no início dos anos 2000.