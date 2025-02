EUA querem que Ucrânia realize eleições após um cessar-fogo, diz enviado de Trump

Por Erin Banco e Jonathan Landay

NOVA YORK/WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos querem que a Ucrânia realize eleições, potencialmente até o final do ano, especialmente caso Kiev consiga chegar a um acordo de trégua com a Rússia nos próximos meses, disse à Reuters a principal autoridade do presidente Donald Trump para a Ucrânia.

Keith Kellogg, enviado especial de Trump para a Ucrânia e a Rússia, disse em uma entrevista que as eleições presidenciais e parlamentares ucranianas, suspensas durante a guerra com a Rússia, "precisam ser realizadas".

"A maioria das nações democráticas realiza eleições em seus períodos de guerra. Acho que é importante que eles façam isso", disse Kellogg.

"Acho que isso é bom para a democracia. Essa é a beleza de uma democracia sólida, você tem mais de uma pessoa potencialmente concorrendo."

Trump e Kellogg disseram que estão trabalhando em um plano para intermediar um acordo nos primeiros meses do novo governo norte-americano para acabar com a guerra que eclodiu com a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

Eles ofereceram poucos detalhes da estratégia para encerrar o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, ou de quando poderão revelar esse plano.

O planejamento de Trump ainda está evoluindo e nenhuma decisão política foi tomada, mas Kellogg e outras autoridades da Casa Branca discutiram nos últimos dias a pressão sobre a Ucrânia para que concorde com as eleições, como parte de uma trégua inicial com a Rússia, disseram duas pessoas com conhecimento dessas conversas e uma ex-autoridade dos EUA informada sobre a proposta eleitoral.

Autoridades de Trump também avaliam se devem pressionar por um cessar-fogo inicial antes de tentar intermediar um acordo mais permanente, disseram as duas pessoas familiarizadas com as discussões do governo Trump. Se houvesse eleições presidenciais na Ucrânia, o vencedor poderia ser responsável pela negociação de um pacto de longo prazo com Moscou, disseram essas fontes, que preferiram não ser identificadas.

Não está claro como essa proposta de Trump seria recebida em Kiev. O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que a Ucrânia poderia realizar eleições neste ano se os combates terminarem e se houver fortes garantias de segurança para impedir a Rússia de renovar as hostilidades.

Um conselheiro sênior de Kiev e uma fonte do governo ucraniano disseram que o governo Trump ainda não solicitou formalmente que a Ucrânia realize eleições presidenciais até o final do ano.

O mandato de cinco anos de Zelenskiy deveria terminar em 2024, mas as eleições presidenciais e parlamentares não podem ser realizadas sob a lei marcial, imposta pela Ucrânia em fevereiro de 2022.

Washington levantou a questão das eleições com altos funcionários do gabinete de Zelenskiy em 2023 e 2024 durante o governo Biden, disseram dois ex-funcionários seniores dos EUA.

Autoridades do Departamento de Estado e da Casa Branca disseram a seus homólogos ucranianos que as eleições eram fundamentais para manter as normas internacionais e democráticas, disseram as autoridades.

Autoridades em Kiev recuaram em relação às eleições em conversas com Washington nos últimos meses, dizendo às autoridades de Biden que a realização de pesquisas em um momento tão volátil na história da Ucrânia dividiria os líderes ucranianos e potencialmente convidaria campanhas de influência russa, disseram as duas ex-autoridades americanas.

