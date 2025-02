Em discurso, Hugo Motta defende Câmara com mais autonomia e independência

Favorito para assumir a presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) defendeu fortalecer institucionalmente a Casa, reforçar sua autonomia e independência em relação aos demais Poderes.

O que aconteceu

Motta discursou na Câmara antes do início da votação. Em sua fala, ele afirmou que, se eleito, vai facilitar as audiências e criar uma rotina periódica de reuniões com outros colegas. "Serei o que sempre fui. De outra forma, mas o mesmo. Um deputado presidente, e não um presidente deputado", disse. "Sou mais um entre vocês. E como presidente, isso não vai mudar".

Nos últimos meses, tenho conversado com cada um de vocês pessoalmente, ouvindo as demandas, as propostas de cada um. Juntos, vamos fortalecer institucionalmente a Câmara, manter sua autonomia e independência em relação aos demais poderes. Deputado Hugo Motta

O candidato afirmou que pretende estabelecer critérios para a designação de relatorias de projetos. Para ele, a distribuição precisa ser mais "equilibrada", de forma a oferecer mais oportunidade a deputados menos experientes ou com menos protagonismo. "É uma Câmara de todos, para todos", declarou.

Motta também defendeu o fortalecimento das comissões e da bancada feminina. O deputado disse que pretende promover a visibilidade das mulheres no Parlamento com relatorias de projetos não só sobre mulheres, mas sobre agenda econômica, educação e segurança pública.

O deputado agradeceu outros deputados que desistiram da disputa. Ele citou Elmar Nascimento (União), Antonio Brito (PSD), Isnaldo Bulhões (MDB) e Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Também fez um trocadilho com a letra H, inicial de seu nome, e disse que as marcas de sua gestão serão Humildade e Harmonia.

Caberá a mim, se puder receber a confiança de vossas excelências, ser aquele que mais vai ouvir e que ficará mais rouco, que mais receberá a pancada dos ventos da nossa democracia. E reafirmo, diálogo inesgotável é a melhor forma para encontrarmos o caminho melhor.

Hugo Motta

Quem é Hugo Motta

Hugo Motta, de 35 anos, deve se tornar hoje o parlamentar mais novo a ser eleito para a presidência da Câmara dos Deputados. Ele tem o apoio de 18 partidos, que somam 495 deputados (PP, PSD, Republicanos, PL, PT, PCdoB, PV, PRD, Rede, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PSB, PDT, MDB, Avante, Podemos e PRB), em torno de sua candidatura. Os deputados Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) também são candidatos.

Motta foi líder do Republicanos na Câmara, partido ao qual é filiado desde 2019. Foi eleito deputado federal em 2010, aos 21 anos, com 86 mil votos. O deputado vem de uma família com tradição na política no sertão da Paraíba, de Patos (PB), onde seu pai, Nabor Wanderley, é prefeito. Sua avó, Francisca Motta, está no sexto mandato como deputada estadual, também pelo Republicanos.