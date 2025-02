Eleição da Câmara hoje (1º): veja regras, horário e onde assistir ao vivo

Três deputados devem concorrer à presidência da Câmara dos Deputados Federais neste sábado (1º), a partir de 16h (de Brasília). O mandato é para o biênio 2025/2026.

As sessões que vão definir o novo presidente da Casa podem ser acompanhadas ao vivo pela página do UOL no YouTube (acima) e pelo Canal UOL, nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite..

Como é eleição na Câmara dos Deputados?

A Mesa Diretora da Câmara tem sete titulares. É composta por presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários (mais os suplentes). Além de dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa, eles também promulgam emendas à Constituição, juntamente com o Senado.

Para a eleição, primeiro os partidos definem a formação dos blocos parlamentares. São escolhidos os partidos ou blocos que têm direito a disputar os cargos da Mesa, conforme a quantidade de cada um, e a formalização termina às 9h do dia 1º. Depois, às 11 horas, haverá reunião de líderes para a escolha dos cargos da Mesa Diretora. O prazo para o registro das candidaturas acaba às 13h30.

Sessão começa às 16h. A reunião será no Plenário Ulysses Guimarães, onde o presidente será eleito. Por enquanto, devem concorrer ao cargo os deputados:

Hugo Motta (Republicanos-PB); Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ); Marcel van Hattem (Novo-RS).

Diferente do Senado, a votação na Câmara é em urna eletrônica. Elas estarão no Salão Verde e no Plenário, onde cada deputado entra para votar em todos os cargos. Em seguida, é feita a apuração, mas enquanto o presidente não for anunciado, as demais posições não serão preenchidas. A sessão conjunta do Congresso Nacional que inaugura a nova sessão legislativa está marcada para segunda-feira (3), às 15h.

Votação para presidência do Senado ocorre no mesmo dia

Assim como na Câmara, o mandato é para o biênio 2025/2026. A eleição ocorre de forma exclusiva na primeira reunião preparatória do dia, marcada para às 10h deste sábado (1º). Por ora, estão na disputa pela cadeira os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (Podemos-ES) e Davi Alcolumbre (União-AP) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).

* Com informações de reportagem publicada em 31/01/2025.