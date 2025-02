Motta defende poder do Congresso sobre emendas e promete transparência

Ao tomar posse como presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou que as emendas impositivas representam a recuperação das prerrogativas do Legislativo previstas na Constituição de 1988. Segundo ele, a medida fortalece o parlamento e reafirma a corresponsabilidade entre os poderes.

O que aconteceu

Emendas parlamentares são prioridade. Assim como Davi Alcolumbre (União-AP), que assumiu a presidência do Congresso e defendeu a importância das emendas parlamentares, Hugo Motta também destacou o dispositivo, atualmente em disputa com o Executivo e, principalmente, com o Judiciário. Segundo ele, com a adoção das emendas impositivas em 2016, o Parlamento resgatou as intenções originais da Constituição, garantindo maior independência e equilíbrio entre os poderes.

Verbas de emendas parlamentares dispararam desde 2020. Nos últimos cinco anos, foram movimentados R$ 148,9 bilhões, valor mais de quatro vezes superior aos R$ 32,8 bilhões do ciclo anterior, de 2015 a 2019. Com mais dinheiro direcionado por deputados e senadores, pastas do governo perderam verba, enquanto o Congresso ampliou sua influência sobre o orçamento. O ministro Flávio Dino chegou a congelar repasses e cobrar mais transparência na indicação dos recursos.

Novo presidente da Câmara defendeu transparência total nos gastos públicos. O deputado propôs a criação de uma plataforma digital integrada para que a sociedade acompanhe, em tempo real, cada centavo gasto pelos três poderes. Ele criticou a existência de "opacidades e transparências relativas", afirmando que o princípio deve ser o da igualdade entre os poderes.

A plataforma digital deve garantir controle social. Motta argumentou que, como responsável pelo orçamento, o Parlamento tem o dever de oferecer esse mecanismo de acompanhamento à população. Para ele, a transparência é essencial para fortalecer a democracia e a confiança nas instituições, e sua ausência representa um risco à legitimidade constitucional.

Eleição de Hugo Motta

O deputado foi eleito com apoio do governo e da oposição. Motta comandará a Câmara pelos próximos dois anos. Ele recebeu 444 votos, enquanto Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) obteve 22 e Marcel Van Hattem (Novo-RS), 31.

A maioria absoluta dos votantes definiu o resultado. Dos 499 deputados que participaram da eleição, dois votaram em branco. O Novo tem quatro cadeiras na Câmara, e o PSOL, seis.

Motta é o presidente mais jovem da Câmara. Aos 35 anos, ele assumiu o comando da Casa após ser indicado por Arthur Lira (PP-AL) em outubro do ano passado. Na ocasião, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira retirou seu nome da disputa, justificando a decisão pela falta de apoio de Gilberto Kassab, dirigente do PSD.