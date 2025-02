Deslizamento de terra provoca descarrilamento de trem da CPTM em SP

Um deslizamento de terra ocorrido na madrugada deste sábado (1º) provocou o descarrilamento de um trem da linha 7-rubi da CPTM, em Franco da Rocha (Grande São Paulo). A circulação está paralisada entre as estações Francisco Morato e Boturuju.

O que aconteceu

Trem estava sem passageiros. Segundo a CPTM, o incidente ocorreu na saída do túnel próximo à estação Botujuru, quando o trem ia iniciar a operação, ainda vazio. Maquinista que operava a locomotiva ficou ferido. "O maquinista foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e passa bem. A equipe de manutenção está atuando para retirar a composição do local", informou a empresa.

O trecho entre Franco da Rocha e Francisco Morato foi liberado para circulação às 10h55. Foram registrados ainda pontos de alagamento próximo à Boturuju, assim como nas proximidades da Estação Caieiras e Franco da Rocha —nas proximidades desta estação os trens circulam em via única.

O serviço Paese foi acionado na madrugada. Por conta da interrupção na circulação na linha 7-rubi, o Expresso Turístico que neste sábado (1º) iria até Jundiaí foi suspenso. Entre Francisco Morato e Rio Grande da Serra e entre Botujuru e Jundiaí a circulação é normal.

Cidades do estado enfrentam dificuldades por conta das chuvas e deslizamentos provocados nas últimas horas. Os temporais começaram na noite de sexta-feira (31).

Alerta foi emitido. A Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos na sexta, com alerta severo para chuva - emitido novamente no sistema broadcast da Defesa Civil do Estado, que envia notificação aos celulares que estão no perímetro de risco. Em Guarujá, foi enviado alerta extremo.