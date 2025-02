Correção: Marginal Tietê amanhece alagada e com pontos de interdição após fortes chuvas

A matéria enviada na manhã deste sábado, 01, foi atualizada com novas informações da Defesa Civil e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segue abaixo o texto correto.

A Marginal Tietê amanheceu com alagamentos intransitáveis em diversos pontos, em ambos os sentidos, na manhã deste sábado, 1º de fevereiro, após as fortes chuvas de sexta-feira, 31. A via é uma das principais da capital paulista e de quem vem de outros municípios. Ela liga o Cebolão, na zona oeste da capital, à Rodovia Ayrton Senna, na zona leste.

A recomendação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é de que os motoristas evitem a Marginal Tietê. "Nas primeiras horas de hoje, a Companhia emitiu alerta nos 168 painéis de mensagens luminosas pedindo que os motoristas evitassem a via", diz. "Os agentes da Companhia estão nas ruas orientando o trânsito nos principais cruzamentos".

No momento, o sentido Castelo da Marginal Tietê segue com bloqueio das pistas expressa e central na altura da Ponte das Bandeiras e na local com três faixas da direita liberadas, conforme a CET.

"Todas as pistas foram liberadas na altura da Ponte da Casa Verde. No sentido Ayrton Senna, todas as pistas foram liberadas na altura das Pontes da Freguesia do Ó e da Attilio Fontana", diz a Companhia.

"Os motoristas têm como alternativa seguir pelas Av. Santos Dumont, Av. Braz Leme, Av Casa Verde, Ponte Casa Verde, Av. Abrahao Ribeiro de Moraes e Av. Marques de São Vicente, Av. Norma Pieruccini Giannotti."

Conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), ao todo, são oito pontos de alagamento em pistas da Marginal Tietê.

Confira os pontos alagados apontados pela Prefeitura de São Paulo:

- Ponte da Casa Verde, nas pistas local e central, sentido Cebolão;

- Ponte das Bandeiras, em Santana, nas pistas local, expressa e central, sentido Cebolão;

- Ponte do Piqueri, na Lapa, na pista local sentido Rodovia Ayrton Senna;

- Ponte Atílio Fontana, na Lapa, na pista local, sentido Rodovia Ayrton Senna;

- Ponte Freguesia do Ó, na Lapa, na pista central, sentido Ayrton Senna.

A Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL) esclareceu que, apesar da subida do volume de água do Rio Tietê, não houve extravasamentos.

Os alagamentos teriam sido causados por insuficiência ou entupimento das galerias pluviais na região da Marginal, conforme a SEMIL. A reportagem procurou a Prefeitura de São Paulo, mas ainda não teve retorno.

A Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos nesta sexta, com alerta severo para chuva - emitido novamente no sistema broadcast da Defesa Civil do Estado, que envia notificação aos celulares que estão no perímetro de risco.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEM) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 24 horas, choveu mais de 120 milímetros em alguns pontos da Grande São Paulo, como em Caieiras e Ferraz de Vasconcelos.

O valor é quase a metade do esperado para todo o mês de janeiro na região (258 milímetros, conforme a Prefeitura de São Paulo).

O temporal começou no centro, mas se espalhou para as outras regiões da capital durante a noite. Segundo a Defesa Civil estadual, Guarulhos, Granja Viana, Cotia, Embu das Artes e Itapecerica da Serra também registravam chuva muito forte por volta das 21h.

Três deslizamentos de terra foram identificados no bairro de Cabuçu, em Guarulhos, mas não houve vítimas.

No fim da noite, o temporal passou a atingir as cidades do ABC. Celulares que estavam em Santo André, São Bernardo e São Caetano receberam os alertas sonoros entre 23h05 e 23h10.

Durante a tarde e o começo da noite, também choveu em diversas áreas do interior e do litoral. No Guarujá, segundo a Defesa Civil Municipal, houve três chamados para deslizamentos de terra e 14 pessoas ficaram desalojadas, mas já estão retornando para suas casas neste sábado.

Chuvas devem seguir até domingo

O alerta meteorológico emitido pela Defesa Civil estadual segue vigente, e prevê que as chuvas fortes sigam acontecendo até domingo, 2. A recomendação é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro.

Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos;

Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse vinte centímetros ou não permita visibilidade do terreno;

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamentos devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais de risco, tais como deslocamentos de terra, estalos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.