Deputados fazem bolão e apostam de 433 a 500 votos para Hugo Motta

Um grupo de 70 deputados participa de um bolão em meio às filas de votação para a Presidência da Câmara. De acordo com os valores apostados, a votação de Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato favorito, será entre 433 a 500 votos. A votação máxima possível é de 513 votos.

O que aconteceu

Cada deputado paga 100 reais para participar do bolão, informou ao UOL o deputado Paulinho da Força (SD-SP). A maioria entregou em dinheiro vivo. Paulinho guarda no bolso esquerdo. Outros pagaram por Pix. Alguns estão na lista com a anotação: "deve".

Quem deu o maior palpite até as 18h10 foi Mário Heringer. Para ele, serão 500 votos. A maioria dos palpiteiros do bolão apostou em uma votação superior da 460 votos. Segundo Paulinho, o pessoal está influenciado com a alta votação que aconteceu no Senado. Lá, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) venceu com 73 dos 81 votos da Casa.

Cada deputado paga 100 reais para participar do bolão, informou o deputado Paulinho da Força (SD-SP) Imagem: Eduardo Militão/UOL

Quem é Hugo Motta

Hugo Motta, de 35 anos, deve se tornar hoje o parlamentar mais novo a ser eleito para a presidência da Câmara dos Deputados. Ele tem o apoio de 18 partidos, que somam 495 deputados (PP, PSD, Republicanos, PL, PT, PCdoB, PV, PRD, Rede, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PSB, PDT, MDB, Avante, Podemos e PRB), em torno de sua candidatura. Os deputados Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) também são candidatos.

Motta foi líder do Republicanos na Câmara, partido ao qual é filiado desde 2019. Foi eleito deputado federal em 2010, aos 21 anos, com 86 mil votos. O deputado vem de uma família com tradição na política no sertão da Paraíba, de Patos (PB), onde seu pai, Nabor Wanderley, é prefeito. Sua avó, Francisca Motta, está no sexto mandato como deputada estadual, também pelo Republicanos.