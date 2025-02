Brasileira relata medo de explosões após queda de avião na Filadélfia

Do UOL, em São Paulo

Uma brasileira que vive na Filadélfia (EUA), em um local próximo de onde um avião de pequeno porte caiu e explodiu na noite de sexta-feira (31), relatou medo de mais explosões na região após o acidente.

O que aconteceu

Brasileira estava a caminho de casa após a queda do avião e se assustou com os incêndios. "Aconteceu algum acidente aqui perto de casa que balançou a rua toda", disse Suzy Sotti no início de um vídeo publicado em seus Stories na noite de sexta. Na sequência, ao ver o fogo espalhado pela região, ela demonstrou desespero: "O foi isso, uma bomba? (...) Meu Deus, quanta gente morreu?".

"Vamos embora daqui, parece que vai explodir", disse ela próxima aos focos de incêndio. A brasileira, que trabalha como manicure, relatou se sentir em perigo devido à possibilidade de novas explosões na vizinhança cercada pelo fogo. Outros brasileiros que vivem próximos ao local estavam com ela e também pareciam assustados, conforme as gravações divulgadas pela brasileira na noite de sexta (veja abaixo).

Manicure afirmou ainda ter visto no local "pedaços de avião" e de "corpos no chão". Em outro trecho de umas das gravações, ela aparece sendo afastada por um dos policiais das proximidades do acidente. "Ainda tem coisa explodindo", afirmou a brasileira em seguida.

A rua não para de pegar fogo, que voltou para a casa das vizinhas aqui. Tem pedaços de corpo no chão. (...) A PGW [companhia de gás] chegou agora aqui para cortar o fornecimento de gás. Está muito perigoso aqui. Suzy Sotti, em gravação publicada no Instagram

Entenda o caso

Avião de resgate médico pegou fogo, caiu e explodiu em uma área de grande movimento. Seis pessoas estavam na aeronave, e todas morreram, segundo o FAA (Administração Federal de Aviação, em tradução livre, responsável pela aviação civil dos Estados Unidos). Pessoas no solo teriam sido atingidas, mas ainda não há informação oficial, conforme relatos iniciais da imprensa local.

Passageiros do voo eram mexicanos e estavam voltando ao país vizinho. No avião, estavam uma criança que havia recebido tratamento pediátrico nos EUA, sua mãe e os integrantes da tripulação e da equipe de saúde. A informação foi divulgada por um porta-voz da Jet Rescue Air Ambulance, empresa que operava o avião, segundo a CNN. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Aeronave acidentada é um Bombardier Learjet 55. Avião estava em chamas quando caiu, como foi possível observar em imagens de câmeras de monitoramento compartilhadas nas redes sociais. Um grande clarão foi visto em várias partes da cidade, conforme os relatos coletados por outras emissoras de TV locais. Governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse em publicação no "X", antigo Twitter, que colocou todos os meios estaduais à disposição da cidade.

Testemunha relatou que avião acertou prédio e explodiu. "Foi simplesmente horrível. Eu estava dirigindo pela rua, indo para o Wendy's e vi um avião basicamente atingir o prédio e ele explodir. O céu se iluminou e eu parei; basicamente foi algo muito ruim por aqui", disse uma testemunha, que descreveu o incidente à ABC.