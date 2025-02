Brasil estreia com derrota na Copa Davis contra a França em Orléans

O Brasil enfrenta, a partir deste sábado (1°), em Orléans, no sudoeste de Paris, o seu primeiro adversário na Copa Davis 2025. Esta tarde, a equipe masculina jogou as duas primeiras partidas de simples contra a França, na abertura da competição por países do tênis mundial, que continua neste domingo (2), com previsão de mais três jogos. Apesar do bom desempenho de João Fonseca e Thiago Seyboth Wild, a França saiu na frente no duelo, vencendo os jogos de estreia.

Maria Paula Carvalho, enviada especial da RFI a Orléans

O torneio, que terá até cinco jogos, disputados em 3 sets, acontece em piso duro e coberto, diante de 3 mil espectadores. Na abertura da 13ª edição da Copa Davis, o carioca João Fonseca foi superado pelo número 15 do mundo, Ugo Humbert, numa partida muito disputada e que terminou com placar de 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, colocando os franceses em vantagem.

Em sua oitava participação na Copa Davis, o número 1 francês começou sacando, com um belo ace na abertura da partida, levantando a torcida da casa, que marcou presença no Palais das Sports. Ugo Humbert mostrou pressão desde o início. Ele teve vantagem duas vezes e quase quebrou o serviço do brasileiro, no segundo game.

Com um saque sólido, uma excelente devolução e golpes rápidos, Humbert não deixou Fonseca desenvolver seu jogo de maneira confortável. O francês demonstrava superioridade, enquanto João Fonseca tentava aguentar a pressão, exibindo a força de seu saque de 218 km/h. Fonseca fechou o sexto game com um belo ace, empatando a partida em 3/3. No décimo game, Ugo Humbert perdeu um set point, deixando João empatar em 5/5. Mas o francês fecharia o primeiro set por 7/5.

Na segunda etapa da partida, Humbert saiu na frente, mas logo em seu primeiro saque, João Fonseca ganhou o segundo game de 40-0, o que lhe deu confiança. Ugo fecharia, a seguir, o terceiro e o quarto games, quando quebrou o saque de João Fonseca. O brasileiro tentou uma reação, mas Ugo mostrou superioridade, alcançando 5/2 no placar. João não parecia disposto a desistir, buscando em 5/3. Porém, Ugo fechou o sexto game e a partida em 6/3, em 1h25 min.

Na coletiva de imprensa, o vencedor disse que não se impressionava com a ascensão da carreira do jovem prodígio brasileiro. "Eu não conhecia muito o João, mas o vi jogar no Aberto da Austrália. Ele é impressionante, talentoso, mesmo sendo um jogador ainda em desenvolvimento", disse. "Hoje eu fui melhor do que ele, mas foi um bom jogo e ele ainda vai progredir, isso é certo", completou Humbert.

"É difícil contra esses jogadores fazer um game de zero, então foi um game que me deu confiança", disse João Fonseca após a partida. "Eu saquei bem, os games que ele 'quebrou' [o saque] ele devolveu muito bem e eu não tive tantas oportunidades, foi mérito dele", avaliou o brasileiro.

Na posição 99 do ranking mundial, João Fonseca seduziu as arquibancadas do Aberto da Austrália, há poucas semanas, arrancando elogios de grandes astros do esporte. Aos 18 anos, ele se confirma como a nova esperança para o tênis brasileiro voltar a brilhar no circuito mundial.

Sobre a fama repentina, o carioca de Ipanema diz que isso não tira a sua concentração dos jogos. "Toda essa mídia que vem acontecendo exige que eu me adapte, as coisas vão acontecendo e eu acredito que vou seguir crescendo, mas tenho que ser humilde, seguir trabalhando para alcançar o meu sonho", afirma.

Wild contesta arbitragem

No segundo jogo deste sábado, Thiago Seyboth Wild, número 76 do mundo, não conseguiu reagir a foi derrotado por Arthur Fils (20º) do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h05min de partida.

O francês demonstrou superioridade desde o início, quebrando o saque do brasileiro no segundo game. E com belas jogadas e trocas vigorosas, Fils venceu o primeiro set.

Na segunda etapa da partida, Thiago Wild ensaiou uma reação, alcançando 4/3 no placar. O francês não estava disposto a deixar escapar o jogo e empatou em 4/4. Thiago lutou muito no segundo set, mas errou jogadas importantes, num game muito disputado. Fils teve várias oportunidades de quebrar o saque de Thiago e acabou conseguindo.

Wild contestou o último ponto do game. Em um lance controverso, o paranaense salvou um ponto de quebra, mas, logo em seguida, o árbitro marcou um toque na raquete do brasileiro em uma bola fora. A decisão revoltou Wild e o técnico da equipe brasileira, Jaime Oncins, que protestaram veementemente. O décimo set seguiu muito parelho, com Thiago reclamando mais uma vez da arbitragem, tendo sido vaiado em quadra. Com um ace de 216 km/h, Fils encerrou a partida, deixando os franceses em vantagem na competição.

Na coletiva de imprensa, Wild voltou a falar sobre o que considerou um erro da arbitragem. "Eu acho que foi um erro sim que mudou o resultado. Eu poderia ter virado o jogo, ter feito alguma coisa diferente", lamentou.

"A bola não tocou na raquete do Thiago", protestou Jaime Oncins em coletiva de imprensa. "O Fils jogou a bola para fora, o Thiago fez um movimento para se defender e o juiz achou que ele havia tocado na bola", reforçou o capitão do time brasileiro.

Duplas

O papel dos outros tenistas agora se torna crucial para o desempenho da equipe do Brasil na competição. Neste domingo, estão previstos um jogo de duplas e mais dois de simples.

Para as duplas, o Brasil aposta na experiência de Rafael Matos, 36º, e Marcelo Melo, 39º do ranking mundial de duplas. Os dois já representaram o Brasil em 2024, quando a formação brasileira foi eliminada ainda na fase de grupos. Matos tem sido presença constante nas últimas quatro edições da Copa Davis. Aos 41 anos, Melo já soma 25 convocações desde 2008, com 20 vitórias e seis derrotas.

Este é o sexto duelo entre a França e o Brasil, com vantagem para os franceses por 3 a 2. A França venceu a Copa Davis 10 vezes, a última em 2017.

Este primeiro tour da fase classificatória da Copa Davis reúne 26 seleções. As 13 nações vitoriosas passam para a segunda etapa, em setembro.

Em entrevista recente para a imprensa francesa, o capitão do time francês, Paul-Henri Mathieu, disse que teoricamente eles são favoritos, mas recomendou seus tenistas a levarem as partidas muito a sério. "Eles têm jogadores talentosos, como João Fonseca, que acabou de vencer o Next Gen Masters aos 18 anos. Thiago Seyboth Wild é um jogador perigoso em todas as superfícies. Eles também têm jogadores experientes, em duplas com Marcelo Mello", alertou.

Para os brasileiros, apesar dos resultados deste sábado, a competição ainda não acabou. "Com certeza não é o resultado que a gente queria, tampouco foi a minha performance esperada, mas para amanhã a gente vai voltar com muita força e este confronto está longe de acabar", garantiu Thiago Wild.